MARIANO MARINI CONSIDERÓ QUE EL ALLANAMIENTO FUE “UN CIRCO” Y DENUNCIÓ PERSECUCIÓN

Transcurridas las primeras 24hs del allanamiento ocurrido en el estudio contable de Mariano Marini, esta mañana mantuvo una extensa entrevista con BRAGADO TV con la intención de hablar sobre cómo sucedieron los hechos, qué resultados hubo y qué opinión tiene al respecto. Manifestó que ese tipo de procedimientos son habituales, pero consideró que se enmarca en una persecución (no dijo explícitamente ese concepto) ya que nada de lo que buscaban tiene vinculación con él. Sostuvo que el resultado del procedimiento fue negativo y arremetió contra algunos medios de comunicación.

Marini indicó que “técnicamente es habitual y normal un procedimiento de AFIP en busca de documentación o vínculos comerciales entre diferentes empresas y tributos del Estado”. También explicó que es común que los inspectores se encuentren acompañados por la fuerza pública (en este caso la Policía Federal) por si surgiera algún inconveniente; “simplemente vino a acompañar”, dijo.

No obstante, aclaró que “no era un allanamiento a mí particularmente”, y agregó: “los fundamentos que tenía el pedido de la investigación es que consideraban que podía haber documentación del vínculo comercial con una empresa, que en algún momento hace muchos años fue clienta de un familiar mío, que tuvo domicilio en Bragado, pero no en ese domicilio –en alusión al edificio del diario El Censor-“. En ese marco, aseguró que “no había ningún pedido de información hacía mi persona” y que “fueron a buscar algo que no tenía absolutamente nada que ver con algún trabajo mío”.

Según el Contador, el allanamiento duró alrededor de cuatro horas. Manifestó que “era claro que todo era un circo raro” y enfatizó sobre el resultado negativo del procedimiento. “No encontraron absolutamente nada”, manifestó.

Consideró que hubo medios que operaron en su contra, e incluso manifestó que tapan la realidad al no mostrar cuestiones de relevancia que ocurren. En cuanto a él, se describió como una persona “inquieta” y dio a entender que lo acontecido se trató de una represalia por las opiniones e informes críticos que él suele difundir en algunos medios y en su cuenta de Facebook.

En lo que respecta al futuro, se mostró confiado en que el tiempo demostrará su inocencia en todo lo que se le acusa. Además, adelantó que en breve hará una presentación judicial con el propósito de que la AFIP aclare los motivos del allanamiento.