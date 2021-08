Mariano Marini y su propuesta para evitar la extracción de tierra en las “montañas de Mechita”

A raíz de la polémica extracción de tierra en el sector lindero al Canal Cafiero en Mechita, Mariano Marini charló con EL MEGÁFONO e hizo publica su propuesta para evitar retirar tierra de este sector: quiere que el Municipio pida habilitación para realizar esta tarea lejos de esta zona.

Es clave entender que la cuenca hídrica pertenece al área provincial de Hidráulica, como también la tierra de este lugar. Por ello la Municipalidad de Bragado le tuvo que pedir autorización a este área para dar paso a las tareas de extracción.

Marini propone que el Estado Municipal solicite lo mismo pero en tierras alejadas a Mechita (cerca de la vera del Río Salado, donde trabajan ciertas maquinarias). Mencionó que este sector está situado a tan solo son unos kilómetros por el mismo camino y que “si se tiene autorización desde el Municipio de Bragado para autorizar la venta de esa tierra en sector lindero al canal, también lo tendrá solicitando lo que queda sin destino específico de la obra actual”.

“Luego de 34 años, esa acumulación de tierra permitió que se generé una biodiversidad, un lugar apto para el turismo, cicloturismo, pesca y hasta campeonatos argentinos de rural bike”, señaló Marini en alusión a la importancia que ha tenido este lugar a lo largo de los últimos años.

Respecto a las consecuencias, además de la perdida de turismo, destacó: “hay muchas cosas que van de la mano lamentablemente. Una lleva a la otra: la extracción de tierra y la tala de árboles. Muchos son talados por gente particular para llevarse la tierra, otras veces la extracción de tierra genera que le quede poco espacio a las raíces”.

Marini aseguró que ha estado estudiando la obra completa del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado desde hace tiempo, e incluso presentó un informe económico a la Cámara de Comercio e Industria. En una de sus incursiones en la zona, citado por los vecinos para dar cuenta de la situación, fue testigo de los trabajos de extracción. Esto lo motivó a presentar un Pedido de Informe al Poder Ejecutivo local.

“Justamente el jueves pasado, en horas de la tarde, me vuelven a llamar los vecinos para contarme que había más máquinas trabajando. Volví a ir y me puse a grabar un video”, explicó el bragadense en referencia a lo que sucedió después de haber presentado el Pedido de Informe. En esa línea, continuó: “lo que he pedido es la documentación respaldatoria que avale eso, pero que además avale el control, la fiscalización, la posición geográfica de donde se saca la tierra y en qué cantidades”.