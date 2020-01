MARINI EXIGE SABER SI EL GOBIERNO PASÓ A PLANTA PERMANENTE A TRABAJADORES DE LA PLANTA POLÍTICA

Compartir en...

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Germán Marini, ha decidido poner la lupa sobre algunos de los 71 trabajadores municipales que el Ejecutivo pasó a planta permanente. Sospecha que algunos pertenecen a la planta política, a militantes del oficialismo, por lo que presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante.

El edil aseguró que “lo primero que se debe hacer es cumplir con las normativas dentro del Estado Municipal en todas las cuestiones que incluyan una erogación de gastos nueva”. En ese contexto, agregó: “nosotros vemos que dentro de la Ordenanza 4770 promulgada por este Intendente en el año 2016, una de las cuestiones puntuales para poder nombrar personal de planta es que previamente tendría que haber presentado su planta de Gabinete”.

Marini sostuvo que Gatica no cumplió con ese requisito y plantea la posibilidad de que haya trabajadores municipales que no accedieron al pase a planta permanente a pesar de merecerlo, mientras que otros de la planta política sí lo habrían logrado. “Esa planta política ingresa con el intendente y cuando culminan los cuatro años de mandato debe presentar su renuncia o no puede continuar como empleado municipal, y mucho menos se puede pasarlo a planta”, explicó.

Sobre el final de la nota, el concejal también cuestionó que hoy “no tenemos el organigrama completo de la municipalidad”, por lo que “el vecino de Bragado no sabe qué funcionario se ocupa de cada tema”.