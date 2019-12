MARINI LE CONTESTÓ A EXPÓSITO SOBRE SU PROYECTO DE REDUCIR LOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS

Compartir en...

Frente a las declaraciones emitidas por Aldo Expósito en EL MEGÁFONO acerca de que Germán Marini intentaría aplicar una reducción de los salarios de los funcionarios y dietas de los concejales, pero que no aplicaría en su caso porque no posee dieta; el Presidente del bloque de concejales del Frente Todos salió a contestarle públicamente. Dijo que “es una chicana que algunos abogados utilizan a la hora de confundir a la sociedad”.

Marini sostuvo que hubo diferencias en la interpretación de lo escrito en el proyecto, e indicó: “claramente no podría quedar excluido de esa ordenanza”. Dijo que su iniciativa apunta a generar “un gesto del sector político”, pero que “es una medida que el oficialismo no quiere acatar, no la quiere tomar como ejemplo para la sociedad”.

Opinó que las declaraciones de Expósito fueron “poco felices” y negó que su proyecto pretenda inmiscuirse en la meritocracia de los salarios. Manifestó que sólo busca que la dirigencia política haga el mismo esfuerzo que se le exige a la población.

Sin embargo, Marini también opinó sobre los montos que perciben los miembros del Ejecutivo local. Sostuvo que “el promedio de los funcionarios locales está por encima que los funcionarios de la zona”, e incluso aseguró que “algunos funcionarios locales están en los mismos niveles que lo que cobra un intendente de ciudades vecinas”.