Marita Gelitti entrevistó a la periodista Adriana Ferrari en el Conversatorio

En el marco de las entrevistas que realiza Marita Gelitti dentro del ciclo televisivo “Conversatorio”, días atrás mantuvo un diálogo con Adriana Ferrari. La consultó sobre varios aspectos de su vida, sobre todo en lo que respecta a su trayectoria periodística.

Adriana dijo estar acostumbrándose a esta nueva etapa como jubilada. Reconoció que “es una palabra con un peso fuerte” y que no le es sencillo, pero que lo va internalizando. No obstante, aclaró: “cuando uno ha amado la actividad, no deja de hacerlo nunca… y de hecho voy mirando en cada paso que doy –con ojo periodista- como cuando estaba en actividad”.

Habló de su título de maestra y por qué no continuó esa profesión. También se refirió a su infancia en Warnes y a su familia, e incluso del sacrificio que realizaba diariamente para estudiar en Bragado.

En lo que respecta a su rol como periodista, contó que comenzó en Radiodifusora Santa Rosa, luego continuó escribiendo para dos revistas y se reforzó aún más cuando comenzó a trabajar en la televisión local, donde permaneció 37 años.

Opinó sobre cuestiones ligadas a la tarea del periodista y resaltó la necesidad de que haya más voces femeninas en la prensa local.

Sobre el final, fue consultada sobre su libro: “1800km, de Bragado a Malvinas”. Valoró la experiencia que significó para ella tras haberlo editado junto a su hijo, pero también los conocimientos que le quedaron sobre la temática.