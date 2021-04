Marita Gelitti lanzó su campaña con Acción para el Desarrollo: “quiero ser candidata a concejal”

Compartir en...

La exconcejala Marita Gelitti tiene en claro lo que quiere. De la mano de Acción para el Desarrollo, el partido vecinalista que preside, se adelantó a otros espacios políticos y lanzó su campaña de cara a las PASO con un firme objetivo: “quiero ser candidata a concejal con todo el grupo que me acompañe”. Explicó que lo hará dentro del frente Juntos por el Cambio, sin titubear, ya sea en una lista propia de Acción para el Desarrollo u otra conjunta con espacios que deseen acompañarlos.

Sus declaraciones fueron emitidas en el marco de una entrevista con la edición del mediodía de BRAGADO TV. Contó que “a principio de este año decidimos presentar una propuesta a los bragadenses para las elecciones legislativas de este 2021”, y añadió: “queremos acercar una propuesta sumando, por eso el slogan es ´Marita Suma´; tiene que ver con que nos escuchemos y que entre todos podemos tener los mejores proyectos e ideas”.

Según la presidenta de Acción para el Desarrollo, “Bragado necesita sumar algunas cosas más para que podamos vivir mejor”. “Queremos sumar más ordenamiento urbano, mejor alumbrado público, más limpieza y más orden”, dijo.

Contó que “siempre nos ha gustado trabajar en temas y convocar a la sociedad para reflexionar”, motivo por el que han impulsado varias charlas, a lo cual incorporaron otros ribetes de campaña: la entrega de alcohol en gel a personas que caminan por la calle y el ploteado de un Renault 4L con una foto de Marita y el slogan “Sumate”. “Pensamos en un auto de época (…), nos pareció simpático”, manifestó.

La exconcejala recordó que “Juntos por el Cambio no es un partido político, es un frente, que es diverso y que integramos varios espacios”. Sostuvo que “tenemos pensamientos compartidos y en otras cosas diferente” ya que “unidad no es unanimidad”. Por lo tanto, no tiene temor a competir en una interna con Unidos por Bragado (el partido político del Intendente) si fuese necesario: “nosotros tenemos decidido presentar una lista y en ese sentido estamos firmes trabajando; tenemos una propuesta que vamos a ofrecer y si alguien nos va a acompañar lo veremos”, dijo.