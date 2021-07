Marita Gelitti presentó su lista para las elecciones legislativas

Compartir en...

Esta tarde, tal y como lo había adelantado, Marita Gelitti (Acción para el Desarrollo) presentó su lista de candidatos para las elecciones legislativas a través de una reunión por Zoom. En la misma, agradeció el trabajo de los concejales Gladys Belén y Fernando Neri, y le dio un espacio a cada integrante del espacio para que se presente.

“Queremos que en Bragado tengamos otra forma de gobernar, hacía tiempo nosotros hemos marcado esto y creemos que eso se logra con más escucha activa de vecinos, con apertura, con más gestión, porque la verdad que a veces hay que ser imaginativos, hay que estudiar, y con mayor gestión vamos a lograr muchos más resultados”, explicó Gelitti en la reunión.

Entre otras cosas, expresó su deseo por un mayor “ordenamiento” de la ciudad, con más limpieza, luminarias y señalética, a modo de organizar el tránsito y el ecosistema tanto en la ciudad cabecera como en los cuarteles.

Junto con ella, los candidatos a concejales son Jorge “Chiqui” Zignego, Marcela Comacchio y Alejandro Benoit, en tanto para consejeros escolares se presentarán María del Carmen Deambrossi, Mauricio Cervino y Emilce Idiart.

“La verdad es que nosotros con Marita y con el grupo lo que estamos intentando es acercar un montón de ideas y conceptos que hemos ido evaluando y de herramientas para lograr un gobierno distinto, que sea eficiente, y para todo ese tipo de cosas en realidad la magia no existe, es un combo”, comentó Zignego, empleado municipal, quien a su vez subrayó que “nosotros creemos que le están haciendo un mal muy grande a los empleados municipales con los códigos de descuento.”

Marcela Comacchio, quien actualmente está transitando por el Covid-19, también tuvo su espacio, el cuál aprovechó de forma breve para agradecer tanto a Gelitti por la convocatoria como a su familia por el apoyo.

Por otro lado, Alejandro Benoit, quien hace 30 años vive en nuestra ciudad, contó que “yo entré a este grupo y acá encontré gente que me escuchaba, me siento parte de un proyecto hermoso y ahora me han ofrecido este lugarcito, desde donde quiero sumar.”

Más tarde se expresaron los candidatos a Consejeros Escolares. María del Carmen Deambrossi dijo que sumarse al espacio “fue la mejor decisión que tomé”, pero además, fue muy crítica de la educación y de la efectividad de la virtualidad. “En educación hacen falta muchas cosas, si bien desde el Concejo Escolar se están realizando buenas tareas creo que se puede sumar más, se puede innovar”, explicó.

Emilce Idiart también dialogó en la reunión de Zoom y contó que “quiero cambiar la protesta por acción. Bragado es una ciudad hermosa pero le faltan muchas cosas realmente para que sea un lugar maravilloso para vivir.”