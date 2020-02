MARTA CORBETA Y SALVADOR GONZÁLEZ, EJEMPLO DE CÓMO EL AMOR TRASCIENDE LOS TIEMPOS

Compartir en...

No caben dudas de que no existe un día especial para estar enamorados, sino que todo el año es propicio para sentirlo. San Valentín no es más que una mera fecha comercial; sin embargo, hoy nos sirve como excusa para hablar del tema y citar como ejemplo a dos personas que llevan juntos 57 años y mantienen intacto su amor: ellos son Marta Corbeta y Salvador González.

Según contaron a BRAGADO TV, un año y 5 o 6 meses de noviazgo fueron suficientes para que decidieran pasar su vida juntos como esposos. A Marta le atrajo la personalidad de Salvador y su acento español, mientras que a él le gustó la belleza de la mujer y hoy, entre risas, agrega: “es muy divertida y hace muy bien de comer”.

Juntos conformaron una familia con sus dos hijos (y luego también con sus nietos). Pasaron lindos momentos, pero también se contuvieron en otro muy trágico cuando falleció uno de los integrantes; “lo supimos sobrellevar”, indicó Marta.

Tienen miles de anécdotas, algunas de las cuales mencionaron en la entrevista, como por ejemplo acerca del momento en que Marta se ganó el asombro de su suegra en España.

Salvador dijo que “el amor es una cosa que no se puede contar, tiene que salir de adentro”. Habló de la importancia del respeto mutuo y consideró que “la vida es linda vivirla juntos”.