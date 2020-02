MÁS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: DOS MASCULINOS FUERON APREHENDIDOS POR AMENAZAR DE MUERTE A MUJERES

Compartir en...

Mediante distintos partes de prensa, la Jefatura de Policía Comunal de Bragado informó sobre dos aprehensiones que se efectuaron el pasado domingo 23 de febrero en nuestra ciudad. Ambas corresponden a casos de violencia de género en las que masculinos utilizaron armas blancas y amenazaron de muerte a mujeres.

Uno de los hechos sucedió en la calle Lamadrid 750. El atacante fue identificado como Nahuel Da Costa, de 22 años, quien no sólo incumplió una medida cautelar de no acercamiento a su ex pareja por 200 metros, sino que también la intimidó con un cuchillo.

La otra situación aconteció en la calle Buenos Aires N°282, donde un sujeto de nuestra ciudad (la policía no dio a conocer su identidad) empleó una cuchilla para amenazar a su actual pareja.

En ambos casos, intervino la UFIyJ N° 5 del Departamento Judicial de Mercedes, la cual dispuso la adopción de recaudos legales, la comparecencia de Da Costa el día lunes y la realización de una evaluación psiquiátrica y posterior liberación del otro masculino. También se secuestraron las armas blancas.