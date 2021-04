Matías Massari brindó información sobre los test rápidos de post vacaciones

Compartir en...

Hace algunos días fueron anunciadas dos nuevas jornadas para realizarse los test rápidos post vacaciones para detectar Coronavirus, una buena noticia para quienes deseaban viajar fuera de la ciudad en esta Semana Santa. Para brindar detalles acerca de esta actividad estuvo el director de APS, Matías Massari, quien se comunicó con ‘Bragado TV al mediodía’.

Además de aclarar que se realizarán los días 7 y 9 de abril de 14 a 16 horas en la Pista de Salud, señaló que estaba previsto cuando finalizó la anterior etapa de testeos. También comentó que se hará esta misma actividad en O’Brien, pero habrá que pedir turno y será a partir de las 10 de la mañana.

“No se hace el lunes siguiente porque necesitamos como mínimo 72 horas de aislamiento, para no tener ningún falso negativo. Eso necesitamos que la gente lo entienda y sean sinceros. Venían el mismo día y eso no cumple ninguna función. Por eso digo que necesitamos de la buena voluntad de las personas”, explicó el funcionario de la salud en conversación con Marcelo Méndez.

Sobre los test que se harán en la ciudad cabecera, indicó que son gratuitos y que se dispondrán dependiendo el orden de llegada a la Pista. “Le pedimos por favor a la gente que se cuiden y no se relajen, se viene una época difícil”, sostuvo.