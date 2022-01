Massari habló de la alta positividad en el DetectAr y aseguró que seguirán testeando

Esta mañana en EL MEGÁFONO, el director de APS de la Municipalidad de Bragado, Matías Massari, se refirió a los operativos DetectAr Municipal que se realizan en el CAPS del Barrio El Bajo, de lunes a viernes de 13 a 15 horas.

“Tenemos los 60 turnos a partir de esta semana completos, hay gente que se acerca también y están los 60 turnos dados, pero como se amplió también los testeos del hospital, ahora el hospital tiene doble turno, de 8 a 12, nosotros de 13 a 15 y el hospital de 15 a 17, entonces estamos cubiertos. Ayer hubo casi 500 testeos, 472 testeos, y es un número muy bueno de testeos, quiere decir que la gente concurre también”, explicó.

A su vez, se refirió a la tasa de positividad global de los testeos en Bragado, que ronda entre el 35% y el 40% entre los hisopados totales que se realizan diariamente en los Operativos Detectar, el Hospital Municipal San Luis y los laboratorios privados.

A su vez hizo énfasis en que actualmente la única barrera que existe para protegerse de los contagios es el barbijo, el alcohol y el distanciamiento. “Luego si ingresa este virus al organismo tenemos la cobertura de las vacunas que hacen de que en la mayoría de los casos no requiera una internación o algo más grave”, añadió.

Por otra parte habló sobre la labor que demanda el seguimiento de los casos activos activos y sospechosos mediante los llamados telefónicos, y la importancia que tienen los aislamientos tempranos.

“Son muchos llamados diarios, también lo que ocurre es que la gente miente o no nos dice toda la verdad en contarnos con quién estuvo; nadie los va a juzgar, nadie les va a decir nada, necesitamos para tratar de rastrearlos y poder aislarlos, eso es un trabajo arduo, cansador, y cuando se llaman por teléfono reciben hasta maltratos muchas veces de la gente que no se quiere aislar”, explicó.

En ese sentido, contó que a él personalmente le tocó atravesar por una situación tensa; “ya pasó, ya está y quedará en la persona que me agredió si actuó bien o mal, pero pasa en todos lados, la gente está muy irritable. Ayer veía un video de una persona que le decía a una médica que si no podía estar 24 horas parada que dejara el cargo, yo no podía entender lo que escuchaba.”

Finalmente, aseguró que por lo pronto continuarán con los testeos de lunes a viernes en el CAPS del Barrio El Bajo y en el mismo horario, pero no descarta que a futuro se realicen más modificaciones de acuerdo a la cantidad de contagios.