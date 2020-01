MÉDICI OPINÓ SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA “DOBLE BRAGADO”

Compartir en...

La mayoría de los bragadenses y muchos amantes del ciclismo siguen lamentando la suspensión de la tradicional “Doble Bragado” que se realizaría en febrero de este 2020. Así también lo hace Carlos Médici, ciclista y docente, quien en diálogo con Bragado TV comentó: “no me cayó bien”.

Médici indicó que ha participado en varias ediciones acompañando al fotógrafo oficial de la competencia durante su transcurso, y catalogó la decisión de no realizarla como una “pena”. En este sentido, sumó: “lo veo como ciclista y como bragadense, es una pena porque ‘nadie recogió el guante’”.

“Todos en el mundo del ciclismo de la provincia de Buenos Aires sabemos quien es Vicente Gatica y que es un referente, no lo es Juan Rizzo el secretario de Deportes. Gatica no vio en su momento a la disciplina como un gasto y si como una inversión”, aseguró Médici, pero contrapuso: “en esta oportunidad no recogió el guante, creo que podía haber tomado cartas en el asunto”.

El ciclista volvió a insistir en que se podría haber solucionado el conflicto que llevó a tomar la decisión de suspender la “Doble Bragado”, y puso el ejemplo de “La vuelta del Oeste”, competencia que se realizará en marzo y tiene terminados casi todos sus detalles. “La provincia es la misma para todos”, dijo.