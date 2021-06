Medios nacionales se hicieron eco del caso del hombre que se fugó del Hospital

Compartir en...

email

La mañana de este domingo se informó acerca de una situación bastante particular que no sólo llamó la atención de la sociedad, si no que también captó el ojo de los medios nacionales. Se trata del caso del hombre que se fugó del Hospital Municipal San Luis sin el alta médica, y con una máscara de oxígeno.

El hombre de 69 años estaba internado en el Hospital con diagnóstico de Covid-19 positivo, y antes de recibir el alta médica se escapó del nosocomio con la máscara de oxígeno puesta y un bolso negro, donde llevaba sus pertenencias. Algunos minutos después, fue localizado por la policía.

Según el testimonio de una persona que presenció el momento, el hombre dijo que estaba cansado de la internación. “Hace tres días que me dicen que me van a dar el alta y no me la dan”, argumentó. La noticia también fue reflejada por el medio Infobae, tras tomar el contenido y foto de nuestro portal BRAGADO TV.