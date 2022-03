Mensaje de Nicolás Araujo y ofrendas florales en el acto oficial por el 24M

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y ante el cumplimiento de 46 años del último golpe cívico-militar, esta mañana el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante realizaron un acto donde se rindió homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y se resaltó la importancia del sistema democrático.

Por cuestiones climáticas el mayor porcentaje del evento se desarrolló en el hall del Concejo Deliberante, lugar donde Marcelo Méndez hizo la locución con palabras alusivas a la fecha y se cantó el Himno Nacional.

También se escuchó un discurso redactado por el concejal Nicolás Araujo (CC-PRO), el cual fue leído por Fernando Franzoni ya que el edil debió ausentarse por presentar síntomas compatibles con el Covid. Dijo que “es importante que las nuevas generaciones alcemos nuestra voz, sobre todo porque a 46 años de iniciado el golpe y a 39 años desde su finalización, hoy somos más del 60% de los argentinos quienes ni siquiera habíamos nacido en el ´83”.

Según Araujo, “no es un día de debate de ideologías, sino que es un día de conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado. Un día de repudio de ese terrorismo de Estado, que incluyó un plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y asesinato de personas; y un día para ratificar los valores y principios éticos y democráticos”.

Sostuvo que en aquel entonces “en Bragado había muy poca conciencia e información sobre lo que estaba sucediendo. Lo cual era parte del plan del gobierno de facto, que implicaba entre otras cosas el miedo, la censura y la persecución de la prensa. Pero también tenía que ver con un siglo entero en el que se habían constituido un total de 6 golpes de Estado en nuestro país y con un contexto en el continente que también mostraba el quiebre del orden institucional en varios países”. En ese marco, manifestó que “la historia nos demuestra que las instituciones fuertes y la democracia son imprescindibles y necesarias para la plena vigencia de las libertades, de los derechos humanos y de la Constitución Nacional”.

El evento concluyó con la colocación de ofrendas florales en el monumento de la plazoleta de la Memoria junto a la imagen de quienes fueron los 7 desaparecidos bragadenses: Cecilia Luján Idiart, Lusi Sansoulet, Edith Alicia Ferri, Luis Alberto Calou, Silvina del Carmen Angione, Julio Raúl D´Angelo y José Scaccheri. Fueron colocadas por el intendente Vicente Gatica; el presidente del Concejo Deliberante, Aldo Expósito; la funcionaria Mónica Pussó y Marcelo Pérez de Rosa (sobrevivientes de un secuestro); el concejal Daniel Disanti; la edil Lilián Labaqui; la funcionaria Laura Benalal; y miembros de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop.

EL MENSAJE COMPLETO DE NICOLÁS ARAUJO

Buenos días. Los 24 de marzo son jornadas en las que nos encontramos atravesados por el dolor, la tristeza, por el horror que significó en nuestra historia reciente el último gobierno militar. El más atroz de todos. Nos juntamos a conmemorar a quienes resultaron víctimas de la última dictadura que se desarrolló entre 1976 y 1983. Y también a acompañar en el dolor a los familiares de las víctimas, muchos de los cuales siguen al día de hoy sin tener ni verdad ni justicia.

Nací el año 1991, por lo que afortunadamente no viví directamente lo que fue. Por un momento pensé que eso podría desautorizarme a hablar sobre esto delante de tantas personas con historias seguramente más cercanas. Pero luego me di cuenta de que también es importante que las nuevas generaciones alcemos nuestra voz, sobre todo porque a 46 años de iniciado el golpe y a 39 años desde su finalización, hoy somos más del 60% de los argentinos quienes ni siquiera habíamos nacido en el ´83. Y que por lo tanto conocemos lo que pasó indirectamente, a través de la educación, de los libros, de las películas o documentales, de las conversaciones y también de encuentros como este.

Y es importante señalar, a su vez, que muchas personas incluso siendo contemporáneas al golpe también conocieron lo que realmente pasó mucho después. Salvo excepciones, en Bragado había muy poca conciencia e información sobre lo que estaba sucediendo. Lo cual era parte del plan del gobierno de facto, que implicaba entre otras cosas el miedo, la censura y la persecución de la prensa. Pero también tenía que ver con un siglo entero en el que se habían constituido un total de 6 golpes de Estado en nuestro país y con un contexto en el continente que también mostraba el quiebre del orden institucional en varios países como Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay; por lo que la vigencia de la Constitución y de las instituciones de la democracia, no eran defendidas ni valoradas del mismo modo en que lo hacemos y entendemos en los últimos años.

Hoy creo que es importante ratificar que no es un día de debate de ideologías, sino que es un día de conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado. Un día de repudio de ese terrorismo de Estado, que incluyó un plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y asesinato de personas. Y un día para ratificar los valores y principios éticos y democráticos, y la plena vigencia de los Derechos Humanos. Porque son las instituciones fortalecidas, creadas y formadas a la luz de esos principios, las que buscan garantizar y asegurar que lo que nos pasó, no pase NUNCA MÁS.

La recuperación de la democracia en el año 1983 fue un paso fundamental en este sentido donde, incluso con las dificultades que tuvo en ese momento, el ex Presidente Raúl Alfonsín pudo impulsar la derogación de la Ley de autoamnistía, la creación de la CONADEP y el histórico Juicio a las Juntas militares. A veces las comparaciones son odiosas, pero otras sirven para dimensionar y valorar: mientras en Argentina tuvimos el Juicio a las Juntas Militares con sentencia en 1985, en Chile cuando terminó el golpe que transcurrió entre 1973 y 1990, el principal responsable, Augusto Pinochet continuó ejerciendo como jefe del Ejército hasta 1998 y luego ejerció por unos meses como senador vitalicio.

La historia nos demuestra que las instituciones fuertes y la democracia son imprescindibles y necesarias para la plena vigencia de las libertades, de los derechos humanos y de la Constitución Nacional. Pero la defensa por la memoria también nos enseña que la democracia, si bien es una base fundamental y necesaria, sola no alcanza. No debemos olvidar que las Abuelas de Plaza de Mayo continúan hoy buscando a nietos de padres desaparecidos en 1975, durante un Gobierno democrático. No debemos olvidar a Jorge Julio López, que desapareció dos veces: fue detenido por la dictadura y luego de ser testigo clave contra el policía y represor Miguel Etchecolatz, fue secuestrado en el año 2006, tras haber testimoniado en el juicio a sus torturadores. Desde entonces sigue desaparecido.

Hoy, a 46 años de iniciado el golpe, reafirmamos el pedido de justicia y el deseo por que se sigan resolviendo casos de los nietos que nacieron en cautiverio o desaparecieron junto a sus padres y que aún continúan desaparecidos. MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Por Silvina del Carmen Angione, Luis Alberto Calou, José Scaccheri, Cecilia Luján Idiart, Edith Alicia Ferri, Julio Raúl D´Angelo y Luis Sansoulet.