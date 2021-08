Mercantiles firmaron un acuerdo por una recomposición salarial

Compartir en...

Esta mañana, el secretario general de SEOCA Bragado, Ricardo Calderón, informó sobre la firma de un acuerdo por una recomposición salarial para los empleados mercantiles, a la vez que adelantó que próximamente llevarán adelante otra revisión debido a que no pueden palear el índice de inflación. A su vez, Calderón fue crítico con la planta política y dijo que “los políticos tendrían que pensar en la gente, no hacer propaganda con cosas mínimas que no le importan a nadie”, expresó.