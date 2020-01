MIRIAM GARAYO, UNA AMAZONA EN JESÚS MARÍA

Compartir en...

Una bragadense tuvo protagonismo en el Festival de Jesús María (Córdoba): se trata de Miriam Garayo, quien como amazona encabezó el desfile de 1500 jinetes hasta dentro del campo. En diálogo con Bragado TV, la local dio detalles de su participación.

“Nunca hubo un amazonas y yo me había propuesto llegar”, señaló la jinete, quien agregó: “a veces no se daban las cosas por la situación económica. Mi hijo me apoya mucho y me dijo: ‘bueno mamá, este año te llevamos’“.

Si bien eran cinco kilómetros de desfile, para Garayo no fue tan fácil: “pensaba que no iba a llegar, por la ansiedad, la emoción y los nervios, pero me puse una meta”. En este sentido, comentó: “iba charlando y la gente me iba sacando muchas fotos. Me entretuve más y se me hizo un poco más corto”.

Desde muy chica Miriam tuvo muchas historias con los caballos, esta pasión la llevó a que uno de sus sueños sea participar en el festival. Luego de un gran esfuerzo de uno de sus hijos, obtuvo los todos medios necesarios para llegar al evento.