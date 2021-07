Moira Rato confirmó que Alternativa Republicana Federal no participará en las elecciones locales

Compartir en...

elecciones locales, e incluso se conoció que ya estaba proponiendo algunos precandidatos (un ejemplo era Enzo Malfatto). La novedad es que finalmente no ocurrió, ya que el propio espacio desistió de la posibilidad de ir con una lista propia y también habría rechazado distintos ofrecimientos de partidos del frente “Juntos”.

Según indicó Moira Rato a BRAGADO TV, “nos llamaron de todos lados y no quisimos participar por una cuestión de que no compartíamos lo que estaban armando”. Sostuvo que recibió propuestas de Unidos por Bragado para sumarse a su lista y también del PRO, pero enfatizó en que decidió por no aceptar.

Según Moira, “no mes desesperé por un puesto, -y- sigo fiel a lo que venía haciendo”. Consideró que “la gente está muy enojada”; “me llegaron mensajes agradeciendo que no participara”, dijo.

Sin embargo, la dirigente local aclaró que Alternativa Republicana Federal seguirá presente en Bragado. “Vamos a seguir con el proyecto 2023”, remarcó.