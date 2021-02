MÓNICA PUSSÓ ESTUVO EN EL CONCEJO Y APUNTÓ CONTRA EL USO PARTIDARIO DE CUESTIONES DE SALUD

Compartir en...

La votación negativa del Concejo Deliberante a la interpelación del Intendente no anuló la posibilidad de que los ediles reciban un informe por parte de las autoridades de salud. Esta mañana se hizo presente Mónica Pussó junto a representantes del Hospital y ahondaron sobre la tarea realizada, con foco en lo sucedido durante el 2020 y 2021. La funcionaria mostró su enojo tras considerar que un sector de la oposición está haciendo política partidaria con cuestiones de salud y negó que en algún momento se haya pretendido ocultar información: “cuando se dice que no generamos respuestas, es un planteo político que no es cierto; no queremos que nuestros dichos sean tergiversados y por eso insistimos en que, ante cada duda que surja, estamos a disposición para responderla en este ámbito, sin chicanas ni partidismos”.

La Secretaria de Políticas Publicas de Salud estuvo acompañada por el director del nosocomio Mario Corte, y también por el director Administrativo de la institución, Amadeo Mónaco. En representación del Frente de Todos asistió por Zoom Natalia Schillizzi (presidenta interina del Concejo Deliberante) y Germán Marini de manera presencial, pero estuvieron ausentes Sergio Broggi y “Pupy” Pan Rivas, es decir quienes más suelen cuestionar la labor del gobierno. Tampoco estuvo Daniela Monzón debido a que se encuentra de vacaciones.

Según Pussó, “cuando se hace política partidaria –en cuestiones de salud- se lesionan las instituciones médicas, los trabajadores y los pacientes, sembrando incertidumbre y temor”. Sostuvo que en todo momento han cumplido en informar todo lo que corresponde, e indicó que “todo este equipo estuvo siempre a disposición de los ediles para responder todas las inquietudes que pudieran existir”. “Da mucha tristeza escuchar públicamente que se habla de falta de honestidad y que no son creíbles nuestros informes cuando son los que enviamos a los Ministerios y allí se los pueden verificar”, dijo.

La funcionaria destacó la inversión de 480 millones de pesos que hizo el Municipio en el área de salud durante el 2020, es decir 80 millones más que lo que se había previsto en el presupuesto. Por su parte, Mario Corte y Amadeo Mónaco hablaron de cómo se procuró cumplir las demandas de la población y, junto a Pussó, ahondaron sobre las distintas obras que se hicieron en pos del nosocomio, como por ejemplo dotarlo de agua potable, la compra de equipamiento, mejoras en el confort y solucionar la escasez de energía, lo que contribuyó a que no deban continuar suspendiendo intervenciones quirúrgicas por ese motivo.

Pussó remarcó la importancia de haber logrado la habilitación del edificio del Hospital luego de haber estado 100 años sin los avales correspondientes y el gran esfuerzo que hicieron para que contara con una Comisión Cooperadora. Además valoró la tarea que se realiza en las unidades sanitarias de los cuarteles y los CAPS, el acompañamiento que se brinda a embarazadas y también el empeño que ponen en la lucha contra la sífilis, el HIV, la obesidad y la diabetes.

En lo que respecta al tema del oxígeno, los profesionales fueron contundentes: “nunca faltó”. Consideraron que “el miedo que genera la pandemia hizo que se digan cosas que no son tales e infundadas”, e incluso Pussó contestó a las críticas por la asistencia permanente que debe brindar Región Sanitaria: “esta en Bragado como lo hace con otras ciudades; (…) estuvo cuando fue necesario y hoy sigue viniendo para coordinar la vacunación contra el COVID-19”.