Mónica Pussó habló de la vacunación antigripal y la situación epidemiológica

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, encabezó hoy una conferencia de prensa con la intención de comunicar detalles sobre la campaña de vacunación antigripal que lleva adelante el Municipio en nuestro partido. También se refirió a la situación epidemiológica por el Coronavirus.

La funcionaria explicó que la vacuna antigripal se coloca en el horario de 8 a 17hs en los CAPS barriales y las unidades sanitarias de las localidades rurales. Inicialmente se aplicó en el personal de salud; mientras que esta semana se continúa con puérperas hasta el décimo día, embarazadas y niños de entre 6 meses y 2 años; y en mayo se avanzará con los mayores de 60 años.

Fue contundente al afirmar que “no vamos a recibir ninguna vacuna para afiliados de PAMI”, ya que la propia obra social será la encargada de vacunarlos en las farmacias mediante el sistema de preinscripción que se realiza a través de su sitio web oficial.

En lo que respecta a la situación que vive el distrito por el COVID-19, se mostró preocupada debido a la cantidad de contagios: “estamos en un promedio de 20 -diarios- en los últimos 10 días”, dijo. No obstante, manifestó a BRAGADO TV que “no estamos ni igual ni peor que en el 2020, sino en una meseta de casos que no llegamos a igualar a los del año pasado”.

Remarcó que “es el momento de hisopar más y de pedir el acompañamiento de la población; no tener reuniones en privado y mantener el uso del barbijo, que es lo que más nos está inquietando porque todos vemos a gente caminando por la calle sin el tapabocas”. Luego añadió: “el Estado va a hisopar más, pero es fundamental que la población se cuide porque sino no tiene sentido”.

En cuanto a las personas infectadas en geriátricos, confirmó que hay un residente del Hogar San Luis de aproximadamente 99 años, quien está internado con neumonía y cuyo resultado del hisopado aún no llegó; antes había estado internado por un politraumatismo de cráneo ocasionado en una caída. Dijo que se hisopará a todas las personas de la institución a los fines de constatar que no hayan existido contagios.

Este portal también consultó sobre el caso particular de las 11 personas infectadas en un geriátrico privado, cuyo resultado positivo se supo hace unos días. “Por el momento internamos a dos y los demás se mantienen bien; da la impresión que el foco está controlado”, indicó.