Mónica Pussó habló de los casos de la variante Delta que hubo en Bragado

Una de las noticias sorpresivas del viernes pasado fue la comunicación por parte del Municipio de que cuatro personas tuvieron la variante Delta de Covid en Bragado, con la tranquilidad de que ya se habían recuperado. Ante tal situación, EL MEGÁFONO entrevistó a la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, con la intención de conocer mayores detalles al respecto. También habló del caso activo de Covid que hay en estos momentos y sobre otro sospechoso.

La funcionaria indicó que los casos de la variante Delta correspondieron a dos grupos familiares. No obstante, remarcó que quedaron bloqueados rápidamente, por lo que dio a entender que no hubo riesgo de contagio en otras personas.

Explicó que dos de los infectados estuvieron ligados a una persona que llegó de La Pampa y que al regresar se supo que tenía Covid, por lo que en Bragado se hisopó a todos sus contactos estrechos. En tal sentido, enfatizó en que el caso cero fue “importado”.

En cuanto a los otros dos, correspondieron a una persona que tenía internación domiciliaria y al único familiar que la cuidaba. Allí la situación fue distinta, ya que no se logró encontrar el caso cero de la variante Delta. “Es algo que a veces ocurre”, manifestó.

Respecto a los motivos de la tardanza en conocer el tipo de cepa (pasaron más de 20 días), lo atribuyó a la demora del Instituto Malbrán en analizarlas (concentra los análisis de CABA y la provincia de Buenos Aires), y también porque previamente deben realizar un segundo PCR en Mercedes.

Procuró no alarmar a la población por la llegada de la variante Delta a Bragado, aunque insistió en la necesidad de mantener los cuidados y tener las dos dosis de la vacuna contra el Covid. “Hay que ser consiente que uno la puede pasar muy mal si no está vacunado o si tiene una sola dosis”, dijo. También recordó que “la pandemia no pasó”.

Sobre el final habló del caso activo de Covid que hay actualmente. Contó que es una mujer de 46 años que cuida a un familiar que había estado hospitalizado en CABA, por lo que sospechan que dicha persona también podría tener el virus (hoy sería hisopado).