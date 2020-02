MÓNICA PUSSÓ HABLÓ DEL CASO SOSPECHOSO DE DENGUE QUE HAY EN BRAGADO

Compartir en...

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, se refirió esta mañana al caso sospechoso de dengue que existe en nuestra ciudad. Contó que corresponde a una mujer que vacacionó en Paraguay y regresó a Bragado, y también habló de las tareas que se están realizando para su protección y para evitar más contagios; “es un caso importado, no es autóctono”, resaltó. Además, habló del coronavirus y del paro de cirujanos que hay en Hospital Municipal San Luis.

Las declaraciones de la funcionaria se realizaron en el marco de una entrevista telefónica que mantuvo con EL MEGÁFONO. Allí explicó que la mujer es de nacionalidad paraguaya, pero que vive en Bragado desde hace 10 años. Dijo que “conocía perfectamente los síntomas” ya que “tenía familiares con dengue en Paraguay, y por eso se volvió”.

Pussó explicó que la mujer se encuentra en aislamiento y que le están realizando los controles médicos hasta que se recupere por completo. También habló de los recaudos que deben tomar sus vecinos y de las fumigaciones que está efectuando el municipio. “Se le avisó a todo el barrio que debe descacharrar, usar repelentes, tener las ventanas cerradas o con mosquiteros y mantener los pastos cortos”, contó. Sostuvo que deben “evitar los mosquitos y su reproducción”, aunque aclaró que el transmisor del dengue “no es cualquier mosquito, es el Aegypti” y que la mujer “vino con síntomas en el camino y estuvo muy poquitas horas -en su casa- hasta que fue al hospital”.

En lo que respecta al coronavirus, manifestó que en Bragado la última persona que viajó a China habría sucedido hace 2 meses y que no existirían riesgos de que se encuentre infectada ya que el período de incubación es de 14 días y aún no evidenció ningún tipo de síntoma. No obstante, indicó que el Municipio no puede controlar a todos los viajantes porque es una tarea que recae en la seguridad de los aeropuertos y pasos fronterizos, pero manifestó que preventivamente se está equipando al Hospital con todos los insumos necesarios y también se está capacitando al personal de salud.

Por último, el periodista Marcelo Méndez la consultó sobre el paro de cirujanos que hay en el Hospital. La funcionaria dijo que lo realizan tres profesionales que solicitan un aumento salarial y la incorporación de un cuarto cirujano, pero manifestó que hoy podría solucionarse ya que existe una persona que se haría cargo de dicha función. En cuanto al desencadenante, explicó que fue la renuncia de un cirujano porque le adeudaban un mes y medio de pago y también porque consiguió otro nombramiento en su respectiva ciudad. No obstante, pese a la protesta, Pussó recalcó que “al paciente que entra al hospital siempre se le resuelva el problema”, ya sea en Bragado o derivándolo a otro centro asistencial cercano.