Mónica Pussó: “dos de los tres internados no están vacunados”

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, se refirió ayer al crecimiento de casos de Coronavirus en nuestro partido. Recordó la importancia de tomar recaudos y de vacunarnos, e incluso enfatizó en que “hay que aislarnos ante el primer síntoma”. También habló de los inconvenientes que se registran por personas que no acatan el aislamiento y amplió sobre los tres internados.

La funcionaria indicó que hay “muchos casos, no sólo en la localidad cabecera sino también en las localidades del interior del partido”. En tal sentido, manifestó la necesidad de que continuemos utilizando el cubrebocas, estemos en lugares aislados y mantengamos distancia respecto del resto de las personas. Además, insistió en incentivar la vacunación y los riesgos que trae no hacerlo: “de los tres internados que tenemos, dos no están vacunados”, dijo.

En otro tramo de la entrevista, manifestó que “no hay que buscar excusas para no aislarnos si fuimos contactos estrechos” y recordó que “hay que aislarnos ante el primer síntoma”. “Un goteo de nariz o una congestión nasal es suficiente para tener que aislarnos”, agregó.

Remarcó que “nosotros aislamos personas, no cerramos comercios”, por lo que pidió que ante la detección de casos se proceda a desinfectar el lugar y se hagan los recambios de personal necesarios, cosa que trae inconvenientes en algunas ocasiones debido a la actitud de algunos comerciantes.