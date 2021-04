Mónica Pussó sobre los casos de COVID: “hemos tenido un crecimiento exponencial”

Compartir en...

Frente al aumento de casos de Coronavirus que registró Bragado en los últimos días, esta mañana la secretaria municipal de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, mantuvo una entrevista con EL MEGÁFONO. Manifestó su preocupación por la situación y reiteró la necesidad de que todos mantengamos los recaudos aprendidos para evitar contagios.

Según la funcionaria, en Bragado “hemos tenido un crecimiento exponencial como ocurrió en todo el país”. En tal sentido, dijo: “es un momento en el que todos debemos hacer un esfuerzo porque no es suficiente que lo haga el Estado solo”.

Enfatizó en que nadie es inmune a la enfermedad, e incluso aseguró que las mutaciones de las cepas han hecho que los jóvenes actualmente presenten síntomas pese a que antes no solía ocurrir. “No podemos pensar ´a mí no me va a pasar´; cualquiera sea la edad que tengamos nos podemos contagiar y ser un agente de difusión de la pandemia”, indicó.

Además, resaltó la importancia que cumplen los test rápidos post vacaciones ya que ayudan a detectar tempranamente casos de COVID y evitar que los infectados acentúen la propagación de la enfermedad. Recordó que “no se están haciendo en ningún lugar de la región”, lo cual deja en evidencia el gran sacrificio que realiza el Municipio debido a que mayoritariamente fueron comprados con recursos propios (otros 200 fueron donados por empresas).

Durante la entrevista también fue consultada sobre las vacunas contra el neumococo y la gripe. Manifestó que “van a estar llegando en este mes”, aunque aconsejó que los mayores no se la apliquen hasta después de recibir la primera dosis contra el COVID-19 por si acaso les llega el turno en estos días, ya que ambas deben colocarse con una diferencia de 15 días. “Uno debe pensar que el a prioridad es el COVID”, indicó.