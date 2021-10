Montañas de Mechita: agrupaciones ambientales acusan al Municipio de haber extraído la tierra sin autorización

Nueva escalada de la polémica por las extracciones de tierra en las “montañas de Mechita”. Las agrupaciones ambientalistas volvieron a la carga tras haber mantenido una comunicación con el titular zonal de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. Aseguran que el Municipio no pidió autorización hasta hace pocos días, por lo que las extracciones se habrían hecho sin el consentimiento necesario. Pidieron que Hidráulica niegue toda nueva intervención.

Las agrupaciones que participan en el reclamo son “Jóvenes por el Clima Bragado”, “Liga Verde Mechita” y el “Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz”. Emitieron un comunicado conjunto a través de sus redes sociales, donde también alertaron sobre el desconocimiento que tenía Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires sobre el conflicto que existe en torno a las extracciones de tierra.

Recordaron las declaraciones del secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Bragado, Fabio Bollini, acerca de que todas las extracciones se habrían hecho con el permiso de Hidráulica, pero lo desmintieron a partir de la información que ellos recabaron. Solicitaron explicaciones al respecto, y también agregaron otros interrogantes: “¿existe registro de la cantidad de tierra vendida a día de hoy?, ¿se sabe a dónde fue en verdad la tierra de las ´montañas de Mechita´?”.

Frente a ello, comunicaron el pedido concreto que ya realizaron a la Dirección de Hidráulica para que frene todo tipo de avance sobre esas tierras y también para que se realice un estudio de impacto ambiental. Ahora se encuentran aguardando una respuesta.

EL COMUNICADO COMPLETO

El pasado Viernes 1 de Octubre, nos comunicamos con el Titular de la oficina de Hidráulica de 9 de Julio, de la cual dependen las tierras del canal Rep. De Italia o Canal del Este. Queríamos saber si en su dependencia estaban al tanto del conflicto por dichas tierras y del reclamo que venimos realizando.

No nos sorprendió saber que no estaban al tanto de lo que viene sucediendo, pero lo que SI nos sorprendió mucho fue enterarnos que el MUNICIPIO DE BRAGADO envió a dicha dependencia un pedido de autorización, el 27 de Septiembre pasado, para extraer la tierra del canal. Consultamos a la vez si existían autorizaciones o pedidos de autorización previos y la respuesta fue categóricamente que NO.

Esto nos dispara varias preguntas: Este pedido de autorización enviado hace nada más que 10 días, a qué tierra corresponde? A la que ya extrajeron o a la que pensaban extraer en adelante? Si el Municipio viene trabajando en este lugar SIN la autorización de Hidráulica, qué pasó con el ¨procedimiento legal de extracción de tierras¨ que explicó el Secretario de Obras Públicas en diversos medios de comunicación? Existe registro de la cantidad de tierra vendida a día de hoy? Se sabe a dónde fue en verdad la tierra de las “montañas de Mechita”? Serán respondidos los pedidos de informe oficiales que se enviaron al ejecutivo y que incluyen estas y muchas otras preguntas?

Creemos que el obrar del municipio es congruente en términos estéticos con el de las topadoras y palas mecánicas que todes hemos visto: prepotencia, pocas identificaciones y un silencio de hierro.

Es así que desde nuestras agrupaciones enviamos nuestro propio pedido a la dirección de Hidráulica de la Provincia solicitando sea DENEGADO el pedido de autorización que envió el municipio, alertando del conflicto existente, y pidiendo encarecidamente se vuelva a evaluar la situación de estas tierras, con los estudios de impacto ambiental correspondientes y teniendo en cuenta el uso actual que la población le da a este lugar. El pedido fue elevado a la oficina central en la ciudad de La Plata, y nos encontramos a la espera de una respuesta positiva.

@laligaverdemechita

@jovenesporelclimabragado

@observatorioyolanda