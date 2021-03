MONZÓN DENUNCIÓ VANDALISMO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SU MADRE: EL PRO REPUDIÓ EL HECHO

Compartir en...

Una situación preocupante fue denunciada por la concejala Daniela Monzón (PRO Bragado). Asegura que alguien se acercó hasta la casa de su madre y efectuó un acto de vandalismo en la instalación eléctrica, cosa que confirmó el Jefe de EDEN. No apuntó contra nadie en particular, aunque notificó a la Policía para que se realice la investigación correspondiente. El PRO, por su parte, emitió un comunicado repudiando el hecho.

Según contó la edil a BRAGADO TV, todo sucedió mientras su madre se encontraba ausente. Desde la central de alarmas le dijeron que anoche se registró un corte de luz, por lo que esta mañana asistieron al lugar para verificar lo que pasaba.

Los trabajadores de seguridad descubrieron la existencia de cables cortados en la caja de energía eléctrica. Ante tal situación, Monzón llamó al jefe de la oficina local de EDEN, Néstor Irioni, quien constató lo ocurrido. “Me dijo que era algo medio raro porque cortaron los dos cables, el positivo y el negativo, y otro cable de entrada a la casa, y luego intentaron unir a los tres”, explicó la concejala.

Aseguró que probablemente haya existido algún fogonazo y que el atacante haya presentado una quemadura, aunque se desconoce. También contó que la acción pudo haber causado daños en los artefactos eléctricos de la casa, lo que implicaría un gran perjuicio para su propietaria.

Consultada si lo interpreta como un atentado político, una tentativa de robo, o una acción con fines de fastidiar, Monzón no señaló a ningún responsable en particular. “Lo tomo como un hecho de m… más; lo que me resulta rarísimo es con qué sentido lo hicieron porque para robar no era y para joder tenían la posibilidad de hacer otra cosa”, dijo.

La concejala radicó la denuncia en la Comisaría local, por lo que se mirarán las cámaras de la zona para tratar de descubrir al culpable.

LA PALABRA DEL JEFE DE EDEN

Conocido el testimonio de la edil, BRAGADO TV dialogó con el jefe de la oficina local de EDEN, Néstor Irioni. Confirmó que se ocupó del caso tras un llamado que le realizó Monzón, y añadió: “en primera instancia se procedió a consultar el sistema de Gestión Comercial para saber si el suministro estaba cortado por alguna cuestión técnica o comercial, pero no”. También aclaró que “no había deuda en ese suministro, por lo que envié a la cuadrilla de Guardia –de- Reclamos para verificar”.

Según Irioni, “la misma constató que tenía los cables de bajada cortados, al igual que los conductores que van hacia el interior de la vivienda; no habían sustraído el medidor digital ni cortado el precinto de seguridad”. En tal sentido, dijo: “por la manera en que se encontraba cortado el cable que baja de la red de energía, la tarea no fue hecha por personal del gremio ni de la empresa. Si bien no provocó daño alguno, más que nada un hecho de vandalismo, se radicó la denuncia ante la Comisaria local. Pasado el mediodía, se habilitó nuevamente el suministro, sin más novedades”.

EL COMUNICADO DEL PRO

El caso no pasó inadvertido para el partido político que integra la Concejala. Emitió un rápido comunicado en el que califica a los hechos como “delictivos” y también exigió una “ágil y transparente investigación” para encontrar a los culpables.