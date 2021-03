MONZÓN EVALÚA DEJAR LA POLÍTICA: “SI SIGO ES CON LA VERDAD, SINO NO LO VOY A HACER”

Compartir en...

El estado de confrontación permanente que viene manteniendo Daniela Monzón (PRO Bragado) con el gobierno municipal, sumado a la extraña situación ocurrida en la casa de su madre, han generado un desgaste en la concejal. Ante tal situación, decidió solicitar una licencia por 30 días para evaluar la posibilidad de alejarse de la política; “si sigo es con la verdad, sino no lo voy a hacer”, manifestó.

La edil reafirmó su participación en Juntos por el Cambio al igual que el oficialismo local. Sin embargo, aclaró: “para mí las cosas son blancas o negras, no hay grises; y lo que está mal hay que decirlo más allá de quién gobierne”. Reconoció que “eso genera malestar, no sólo en el gobierno municipal sino también en algunos socios de Juntos por el Cambio porque consideran que mis dichos perjudican al espacio”, pero insistió: “verdad hay una sola y si las cosas están mal hay que decirlas”.

Para Monzón, “quizás no soy políticamente correcta, pero soy fiel a mis convicciones”. Consideró que “es difícil entender cómo se está manejando el Ejecutivo” y citó varios ejemplos de proyectos que no se cumplieron. Además mantuvo firme su posición respecto a la denuncia que radicó en la Justicia: “el oxígeno industrial no es lo mismo que el medicinal”, indicó.

Consultada sobre su ausencia en el Concejo Deliberante durante la explicación de las autoridades de Salud, manifestó que “la licencia la pasé antes de la reunión”. “Yo puedo interpretar que aprovecharon para hacerla cuando estaba de vacaciones”, dijo.

En lo que respecta a las posibilidades de un alejamiento, reconoció que “lo he pensado en muchas oportunidades, -y- de hecho es un pedido concreto de mi familia”. Aseguró que sus parientes reciben llamados telefónicos intimidantes, a lo cual se sumó la rara situación de hace unos días: “yo lo tomo como un hecho vandálico simplemente, pero mi familia no lo toma así”, indicó. En tal sentido, dijo que mañana pedirá una licencia por 30 días para evaluar cómo seguir.