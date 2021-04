Monzón: “Siempre he dicho lo que pienso y eso me deja con mucha tranquilidad”

Compartir en...

Días atrás se conoció la noticia de que la Concejal del PRO, Daniela Monzón, extendería su licencia hasta el 10 de diciembre, día en el que se terminaría su mandato, tras haberse tomado un tiempo para reflexionar su posición en la política.

La decisión de tomarse una licencia surgió luego del incidente en la casa de su mamá, y la misma vencía el lunes pasado. Ese mismo día, decidió extender su licencia nuevamente y dejar la banca unipersonal a Nicolás Araujo, quien abandonó el bloque unipersonal para unirse a Juntos por el Cambio.

“Creo que es un momento en el cual, como Concejal, no es mucho lo que tengo para aportar”, explicó Monzón en diálogo con ‘El Megáfono’. La edil explicó que todos sus proyectos “llevan un tiempo de elaboración, de discusión y debate en el Concejo para luego no lograr nada”.

La edil también reconoció que el año pasado tanto ella como el Ejecutivo trataron de acercarse mediante el Foro Ambiental, pero las diferencias entre ambas partes salieron a la luz a raíz de algunos de sus proyectos, como la creación del Consejo Asesor de Salud o la separación de residuos en origen.

A pesar de todo, Monzón dejó claro que no presentó la renuncia ya que aún tiene 3 ordenanzas para presentar este año. Respecto con su rol como Concejal, aclaró que “siempre he dicho lo que pienso y eso me deja con mucha tranquilidad.”