Morossini: “Yo nunca me fui del partido ni me voy a ir”

La Concejal de Juntos por el Cambio, Viviana Morossini, tomó la decisión de armar su propio bloque a raíz de la crisis que surgió dentro de la Unión Cívica Radical por el cierre de listas del partido vecinalista que lidera el intendente Vicente Gatica, motivo por el cuál fue entrevistada por “El Megáfono”,

“Respeto las decisión tomada por las autoridades, aplaudo su honestidad y que defiendan los valores del partido, por lo tanto no puedo permanecer indiferente ante esa situación”, explicó la Concejal, quien además aclaró que “yo nunca me fui del partido ni me voy a ir, sigo siendo radical y sigo apostando a esta conformación”.

Con respecto a la crisis que atraviesa la Unión Cívica Radical, Morossini comentó que “de esta crisis vamos a salir seguramente fortalecidos y buscando que la Unión Cívica Radical tenga el protagonismo que nosotros consideramos que merece por toda la trayectoria, por todos los aportes que puede hacer, que ha hecho a lo largo de la historia y los que puede hacer ahora y en el futuro, teniendo en cuenta que también en el orden nacional y provincial el rol del radicalismo es distinto al del período anterior”.