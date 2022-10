Muchos ganadores sueñan con colgarse una medalla

Concluyó esta tarde la primera jornada de competencias por los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata y Bragado tuvo muchas alegrías. La primera es que la delegación se encuentra en perfectas condiciones y todos los participantes desarrollan con entusiasmo sus presentaciones. También hay varios resultados para destacar. Algunas de las actividades contaron con la presencia del intendente Vicente Gatica que llegó este mediodía y se sumó a la delegación.

PÁDEL

La pareja de pádel universitario de Axel Azzolina y Benjamín Del Río ganó 6/2 y 6/2 contra Cañuelas, bajo las órdenes de Joaquín Fraccaro.

Asimismo, la dupla de pádel de adultos mayores integrada por Oscar Chacón y Juan Cillio venció a Berazategui 6/1 y 6/2.

Por su parte, la pareja femenina de pádel compuesta por Mirta García y Estela Senesi, también se impuso en su primera presentación ante Alsina por 6/2 y 6/1. Mañana enfrentan a La Plata.

FÚTBOL TENIS

Además, en fútbol tenis, el equipo de Aldo Lingeri, Pedro Errecalde y Aldo Aliano, de categoría A, jugó su primer partido contra La Matanza y fue victoria para los bragadenses en tres sets: 14/16, 15/7 y 11/8.

Por su parte, en la categoría B, Luis Di Paolo, Cacho Vásquez y Francisco Márquez ganaron 15/10 y 15/8 ante Avellaneda. Ambos siguen compitiendo mañana.

ROBÓTICA

Una de las nuevas disciplinas de los Juegos Bonaerenses tiene a Bragado entre los cuatro mejores de la provincia. Tras su primera jornada de actividad, superó dos instantes para ocupar un lugar en las semifinales.

TEJO

En el club de tejo La Vía esta mañana jugó la dupla bragadense de Perico Álvarez y Daniel Hernández, éste último con 23 años de experiencia en los Bonaerenses, habiendo cosechado dos medallas de plata y dos de bronce, además de ganar bronce en sapo y taba. Hoy ganaron el primer partido, 15 a 13 ante Chivilcoy. Por la tarde, hubo una nueva victoria para Bragado ante Coronel Suárez por 15 a 2.

TENIS

Hubo victoria de Julieta Riboldi y Carmela Vezzoso, en categoría sub 14, ante Benito Juárez 4/0 y 4/0. En cambio, con el mismo resultaron perdieron los varones Simón Elías y Thiago Paz, contra San Isidro.

ACUATLÓN

Leo Bazán participó esta mañana en categoría sub 18 masculino. Es una disciplina que combina 400 metros de natación y 3000 metros de pedestrismo. Leo se ubicó en quinto lugar. La actividad tuvo lugar en el campo de deportes.

ATLETISMO

Axel Sarco, un joven oriundo de Rauch Nuevo, compitió en marcha atlética 3000 metros. Fue su primera experiencia por lo que el resultado es anecdótico. Fue su primer viaje a la costa atlántica que le permitió conocer el mar.

Otra protagonista fue la atleta Isolde Bachmann que clasificó para la final con los 1200 metros en categoría sub 14, aunque no llegó a ubicarse en el podio.

Por la tarde fue el turno de las disciplinas PCD, con Joaquín Rosiano en los 100 metros, que no pudo completar por una caída sin consecuencias importantes, más que un raspón, y con Brisa De Rosa, que hizo un buen lanzamiento de bala pero no llegó al podio.

TAE KWON DO

En la disciplina tae kwon do se presentaron hoy dos jovencitas: Jimena Lozzia categoría menos 59 kilos sub 14 y Giovanna Vezzoso categoría menos 51 kilos sub 14, a cargo del maestro Fernando Ocampo.

HOCKEY

Uno de los últimos protagonistas bragadenses en hacer su presentación en este dia fue el equipo de hockey masculino sub 18 que dirige Natalia Montero. Perdió su primer partido 5 a 2 ante La Matanza en el Complejo Municipal de Hockey, pero aún tienen dos partidos por delante y aún hay posibilidades.

PATÍN

En Patín se presentó Chiara Espil en categoría 3C Sub 13 y obtuvo el 7º puesto con la asistencia técnica de Lucia Soto de la Escuela Municipal De Patín.

POSTRE

Cultura tuvo la primera competencia de la final con Marta Garayo. Este domingo, luego de asistir a talleres y charlas técnicas, la “reina del pastel” compitió en la categoría “Postre adulto mayor”. Eligió como receta una torta pionono y tendrá los resultados de su participación el día jueves a las 9:30 hs.

GIMNASIA ARTÍSTICA

También hicieron su presentación en el dia de hoy, alumnos de Rocío Ochoa en Gimnasia Artística. Los varones Sub 13 se ubicaron en el puesto 11 entre 14 equipos y los Sub 18 salieron séptimos entre 11 equipos. El martes alrededor del mediodía competirán las chicas.