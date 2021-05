Multitudinaria marcha de comerciantes contras las nuevas restricciones

Compartir en...

email

Tal y como estaba previsto, esta tarde una gran cantidad de comerciantes y empleados de comercio se manifestaron en contra de las nuevas medidas adoptadas por el Municipio y dictadas desde el Gobierno Nacional, a raíz de la emergencia sanitaria.

Los manifestantes, entre los cuáles se encontraban comerciantes gastronómicos, propietarios de gimnasios y otros rubros afectados, partieron desde la Estación de Trenes a las 17 horas y dieron dos vueltas al centro de la ciudad, manifestándose con bocinazos y pancartas. Además, algunos manifestantes se acercaron con cacerolas frente al Palacio Municipal.

Vale recordar que desde esta sábado y hasta el 30 de mayo, se estableció que los comercios “esenciales” sólo podrán abrir sus puertas hasta las 18 horas, en tanto los “no esenciales” sólo cuentan con la posibilidad de vender sus productos vía take away (retiro en puerta) o delivery (envío a domicilio). En lo que respecta a los gastronómicos, no pueden abrir sus puertas al público, aunque a diferencia de los demás rubros pueden trabajar hasta las 23 horas.