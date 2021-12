Natalia Gatica destacó el trabajo del Municipio con el arbolado urbano y contestó a las críticas

La secretaria de Integración Socio Urbano y Ambiental de la Municipalidad de Bragado, Natalia Gatica, se refirió esta mañana a las acciones que está llevando a cabo el Estado local en materia de arbolado urbano y adelantó cuáles serán las próximas. Sostuvo que la gestión de Vicente Gatica considera de gran importancia la preservación de los árboles y negó que exista un plan de extracción masiva como denunciaron algunas personas. También desmintió que el área carezca de personal capacitado.

La funcionaria se mostró conforme con la reunión mantenida con los representantes de la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Contó que les hicieron un detalle de las tareas desarrolladas en los dos últimos años a pesar de la pandemia, lo cual reiteró para el conocimiento del público en general.

Destacó que “avanzamos con un censo muy importante que nos permite una georeferenciación del arbolado de nuestra ciudad y de las localidades a través de una aplicación”. Sostuvo que en una primera etapa abarcó 350 árboles de la zona céntrica, e indicó que próximamente se extenderá a otros sectores de Bragado. “La aplicación es muy interesante porque nos permite tomar la foto, se especifican una serie de características y el estado del arbolado”, añadió.

Reconoció que la poda no ha sido suficiente ya que “se pasó muchos años sin hacerlo y eso complicó” (en el 2020 no era considerada una actividad esencial). No obstante, resaltó que durante el 2021 se puso en marcha un plan que abarcó a las calles céntricas y zonas aledañas, y también se atendieron reclamos puntales en algunos barrios. “Lo que intentábamos era planificar y cumplir”, dijo. También prometió avanzar en el resto de la ciudad durante el 2022.

Otra cuestión sobre la que enfatizó la funcionaria es la forestación y reforestación tras considerar que “es la tercera pata del arbolado urbano”. En tal sentido, recordó los 100 árboles que se plantaron en el acceso Juan Domingo Perón y nombró otros que se colocaron en distintos lugares.

En lo que respecta a la polémica por las extracciones, manifestó que en todos los casos se realizó un diagnóstico de inspección que lo justificaba (citó como ejemplos los tilos del Banco Provincia y los plátanos de Pellegrini al 1800). Dijo que “no hay por parte del Estado Municipal ninguna acción, ninguna idea, ningún plan para generar una extracción masiva de árboles, ni de ninguna especie”, e invitó a que los interesados en conocer los informes se acerquen al Municipio para concretarlo. “Comparto la preocupación por la causa del arbolado público, amamos nuestro arbolado y jamás vamos a atentar contra eso; pero el Estado Municipal tiene un rol que tiene que ver con armonizar intereses y cuidar la integridad de los vecinos y vecinas”, agregó.

Sobre el final, habló de las futuras acciones que tomará el Municipio: la creación de la Comisión de Protección y Desarrollo del Arbolado Público prevista en la Ordenanza 3986/2010), y también la puesta en funcionamiento del Registro Permanente de Forestadores, Podadores y Control de Plagas Vegetales.