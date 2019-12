NERI TRAS LA DECISIÓN DE ARMAR OTRO BLOQUE: PIDIÓ QUE EL INTENDENTE NO LE FALTE EL RESPETO

Compartir en...

Sigue la polémica por la separación de Acción para el Desarrollo respecto del bloque de Juntos por el Cambio y la negativa a su pretensión de constituir un interbloque. BRAGADO TV entrevistó al concejal Fernando Neri, quien explicó los motivos de su decisión: sostuvo que continuará trabajando en pos de la gestión municipal, aunque pidió que el Intendente no le falte el respeto.

El edil manifestó que “hay situaciones en las que uno tiene diferencias o miradas distintas, que son la riqueza que tenemos dentro en este frente electoral y que el Intendente debiera aprovecharlas”. Sostuvo que su intención es “no transitar hacia el caudillismo, la cerrazón o la falta de diálogo” y que el bloque de Acción para el Desarrollo trabajará para “consolidar Cambiemos y lograr defender su conjunto de valores”.

Según Neri, “yo he defendido este gobierno municipal y quiero lo mejor para él porque en definitiva es lo mejor para Bragado”. Dijo que continuará apoyando las medidas que contribuyan a la gobernabilidad de Vicente Gatica y también que mantiene “la misma vocación de formar parte de Juntos por el Cambio”. No obstante, recordó: “él es el jefe de este gobierno y es el que toma las decisiones, pero no es el jefe de Cambiemos porque es un espacio político mucho más amplio”.

A pesar de las buenas intenciones que manifestó el concejal respecto del gobierno comunal, también dedicó un espacio para lamentar y reclamar por el destrato que sintió del Intendente tras la decisión adoptada por Acción para el Desarrollo. Manifestó que “en lo personal, exijo algo muy simple y concreto, que es lo que se merece cualquier persona: el respeto”. Opinó que “se me ha perdido el respeto y eso no lo voy a tolerar”. Además, agradeció “a la totalidad de los concejales porque ante la no intención de permitirme hablar en el Concejo Deliberante, el resto votó la moción para que pueda expresarme”, e incluso cuestionó que Gatica haya mandado un mensaje de WhatsApp a Fernando Franzoni para que, a último momento, el bloque de Juntos por el Cambio no aceptara la creación de un interbloque.