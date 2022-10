Néstor Coria: fue recibido por la Federación Agraria Filial Bragado

En un encuentro para el intercambio de opiniones e ideas

El titular de la UATRE local y miembro de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, Néstor Ariel Coria, fue recibido en la sede de la Federación Agraria Filial Bragado

Sobre este encuentro, dialogamos con Coria para interiorizarnos sobre esta reunión de ambos sectores ligados al trabajo Agrario

Sobre los temas abordados en la oportunidad, Coria dijo que “fue una charla muy interesante de cuestiones que tienen que estar más allá de la discusión de salario como es el caso de la modernización de las Resoluciones de la Comisión Nacional y no sólo me han escuchado si no también que hemos intercambiado ideas y que no es nada que no hayamos hablado con el resto de los demás miembros de la Comisión Nacional como lo es la jerarquización de los trabajadores rurales dándole mayor categoría de acuerdo a la antigüedad para que el día de mañana puedan tener una buena jubilación.

Este tema también fue muy bien visto por ellos como parte Empleadora y es de alguna manera el movimiento de las bases de uno u otro sector los que luego marcan la tendencia para que las cosas ocurran.

Los diálogos son la madre de todas las soluciones, expresó Coria y dijo tener muy en claro que es en estas mesas de dirigentes de base donde más allá de las lógicas cuestiones sectoriales se pueden encontrar coincidencias y aunar esfuerzos para cumplir objetivos que beneficien a uno y otro sector

Indicó nuestro entrevistado que durante la reunión no se habló de las cuestiones salariales.

“Eso se hablará en su momento vencido los plazos de las Resoluciones y de acuerdo a la inflación que vayamos teniendo, que ojalá mejore pero no es lo que se ve lamentablemente y sabemos que las políticas de ajuste lo primero que ataca es el poder adquisitivo del salario de los trabajadores.

Ante una consulta a Coria, éste dijo que “estamos en la época de la robótica, la informática y cibernética, nuestro gremio como todos no es ajeno a eso y creo humildemente que desde la Comisión Nacional podemos hacer y mucho más allá de la cuestión salarial.

Coria señaló que también “hablamos sobre nuevas actividades que deben tener denominación y otras que están absolutamente obsoletas como el carrero, carnicero, talabarteros, pintores entre otras y todos coincidimos en esto. Es algo que nuestro compañero Secretario General Nacional José Voytenco lo dice cuando habla de un gremio inclusivo y federal que es lo que quiere para todos los compañeros trabajadores y trabajadoras del sector, nada escapa a su preocupación

LA CAPACITACIÓN

Dijo que se habló sobre la necesidad de capacitación, “nosotros tenemos en la Comisión a 2 integrantes del Directorio del RENATRE por ambas partes, por UATRE al compañero Jerónimo Pérez y por la parte empresaria al Dr Guerrieri de manera que podemos sin duda hablar de acuerdo a las diferentes regiones y sus cultivos sobre esta cuestión de la capacitación de los trabajadores rurales

En el final de nuestra charla, Coria agradeció a Walter Malffato, presidente de la Federación Agraria, Filial Bragado, la Filial , a Eduardo Riolfo, Fernando Giusio , Walter Barni y Marta Gobet “por el recibimiento y la gran predisposición que tienen para aportar en lo que esté a su alcance para los cambios que ellos también consideran justos y necesarios.

Saludó además y muy especialmente “a todos los compañeros trabajadores y trabajadoras rurales deseándoles lo mejor para este 8 de Octubre donde se celebra el Natalicio del Gral Perón, autor del Estatuto de los trabajadores rurales y por lo pronto celebramos su día…”