NICOLÁS ARAUJO ASUMIÓ COMO CONCEJAL INTERINO

Una corta licencia del concejal Fernando Neri (Acción para el Desarrollo) ha permitido que un joven de 29 años pueda asumir interinamente como concejal dentro del bloque de Juntos por el Cambio. Se trata de Nicolás Araujo, integrante del PRO, quien se desempeña en el cargo desde el pasado jueves 26 de febrero y continuará hasta el 1° de marzo.

Nicolás fue uno de los integrantes de la lista local de Cambiemos en 2017. Es Licenciado en Ciencias Políticas y actualmente estudia una Maestría en Gestión y Planificación de Ciudades. En 2014 comenzó a trabajar en la Dirección de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente es asesor legislativo del diputado nacional Pablo Torello.

El joven reconoció que en su carácter de concejal interino “lo que me toca más que nada es una continuidad institucional para que la banca no quede vacía y el espacio quede representado”. No obstante, destacó el trabajo que debió realizar en comisiones, como por ejemplo en lo que respecta al proyecto de adhesión por parte del Municipio a la Ley Micaela. También habló de la oportunidad especial que tendrá este domingo de participar en la Asamblea Legislativa de inicio de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante.

Consultado sobre los motivos de su identificación con el PRO, explicó que se debe inicialmente a los resultados favorables que fue viendo del gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la actualidad, consideró que Juntos por el Cambio tiene a nivel nacional y provincial “un rol importante, no solo de representación, sino de control de las políticas públicas como principal fuerza opositora”; “la responsabilidad que tiene el espacio es muy grande”, aseguró.