NORMAL NO PODRÍA APLICAR LA SANCIÓN CONTRA LOS EGRESADOS PORQUE JEFATURA AÚN NO CUMPLIÓ UN PASO BUROCRÁTICO

Tal como lo informó BRAGADO TV, sólo 2 de los 17 egresados de Escuela Normal cumplieron la medida reparadora de concurrir a las Escuelas Abiertas de Verano. Ante tal situación, a los 15 restantes les cabría la sanción de no poseer el título secundario hasta el mes de septiembre, pero un paso que aún no cumplió la Jefatura Distrital podría ocasionar que todo quede en la nada.

La medida de no entregarles el título secundario surgió a partir del consenso logrado en el marco del Consejo de Convivencia Institucional. La Escuela Normal elevó lo acordado a Jefatura Distrital para que cumpliera el paso formal de avalarlo, pero hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta por parte de Inés Aliano, quien no mantuvo más contacto con las autoridades del establecimiento luego de que hicieran pública sus diferencias respecto de cuáles debían ser las sanciones más oportunas.

Sin el aval, la Escuela Normal se encuentra obligada a entregar los títulos a término ya que de lo contrario podría caberle denuncias por retención y no contar con ningún respaldo que justifique tal accionar.

Vale recordar que los egresados son responsables del uso de matafuegos dentro del establecimiento educativo, en el marco de sus festejos por el “Último último día” (UUD). Causaron inconvenientes en varios alumnos y docentes, e incluso pusieron en riesgo a todos los demás que estaban en el lugar. Las clases debieron suspenderse durante varios días para todos los niveles educativos (inicial, primario, secundario y terciario) y fue necesario que algunos finales debieran tomarse en otras escuelas. También debió implementarse un complejo operativo de limpieza debido a que las partículas de polvo quedaron dispersas en gran parte de la institución.