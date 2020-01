NUEVA ETAPA DEL “CHINO” PERACCA: REGRESÓ A LA ARGENTINA Y YA NO SERÁ DT

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Luego de su paso como integrante del cuerpo técnico en el club Cibao de República Dominicana, el bragadense Rubén Oscar “Chino” Peracca ha decidido regresar a nuestro país y dar por finalizada su etapa laboral en ese tipo de funciones. Sin embargo, planea continuar ligado al fútbol, e incluso ya tiene planes para dentro de poco tiempo.

Según Rubén, “ya regresé a Bragado en forma definitiva”. Dijo que ya culminó su contrato en el Cibao FC, pero que decidió no renovarlo debido a los problemas de salud que presentó en el 2019. “Es estresante y uno tiene que priorizar la salud”, dijo.

Vale recordar que la trayectoria del “Chino” es muy amplia. Es conocido por haberse desempeñado en varios equipos de Argentina y otros países, ya sea como jugador o como entrenador. Como jugador estuvo en Boca Juniors (1969 – 1973), Gimnasia y Esgrima (1974 – 1973), All Boys (1976 – 1978), Unión Española (Chile, 1979), Sarmiento de Junin (1980), Newell Old Boys (1981) y Loma Negra (1981 – 1983). También fue asistente técnico en Boca Junior (1993), Barcelona de Ecuador (1994 y 1998), Club Huracán (1995), Club Bolivar de Bolivia (1996 -1997), Club Wilsterman Bolivia (1999) y Club The Strongest (2000), entre otros.

De cara al futuro, Rubén se mostró confiado en que continuará trabajando para el fútbol. Incluso adelantó que en el mes de marzo será parte del equipo de la nueva escuela de directores técnicos que se abrirá en Chivilcoy.