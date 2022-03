Numerosa concurrencia a la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

La movilización convocada por agrupaciones feministas ha tenido buena respuesta. Varias personas marcharon por las calles céntricas de Bragado con la intención de llamar a la reflexión en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y avanzar hacia una sociedad que ponga fin al sistema patriarcal. Exhibieron muchos carteles con reclamos que interpelan a la sociedad bragadense y además realizaron distintas intervenciones.

La iniciativa fue impulsada por Acción Feminista, el grupo de Tamboras 4 Locas e Histórikas, aunque también se sumó Jóvenes por el Clima. El punto de encuentro fue la plaza 25 de Mayo (frente al Palacio Municipal), mientras que luego avanzaron por otras calles como la Pellegrini y Rivadavia.

“Siempre en estas fechas nos convocamos y trabajamos juntas porque creemos que es la única manera, el enemigo es el patriarcado y las violencias que nos atraviesan a todas”, indicó Ana Ibañez (Tamboras 4 Locas) a BRAGADO TV, mientras que Marina Sandoval (Partido Solidario), agregó: “lo que nos convoca este año, después de la pandemia, es volver a estar y recuperar las calles; visibilizar la desigualdad que dejó al descubierto la pandemia en la vida de las mujeres”.

Por su parte, Sabrina Sánchez indicó que “desde Acción Feminista, con todas las agrupaciones, preparamos una intervención que se va a ir dando a medida que vamos marchando” y que “la idea de las máscaras es para despersonalizar y que ese reclamo no recaiga en una persona en particular”. Sostuvo que buscan “hacer hincapié en el reclamo que cada mujer tiene acá en Bragado para el pueblo”, cosa que se reflejó en muchos carteles, algunos de los cuales tenían los siguientes mensajes: “marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo”; “que se escuchen nuestras voces”; “nos queremos libres, seguras y con derechos”; “no es un caso aislado, es patriarcado”; “yo sí te creo”; “cupo trans femenino en los escenarios”; “la deuda es con nosotras”; “no voy a crecer con miedo”; “el feminismo no ha matado a nadie, el machismo mata cada día”; y “nunca tendrán la comodidad del silencio otra vez”.

Brenda Beccaglia habló en representación de Jóvenes por el Clima. “Militamos el ecofeminismo porque en la Tierra las mujeres somos territorio de conquista porque desde siempre se piensan que pueden decidir sobre nuestros cuerpos, al igual que con la naturaleza”. En cuanto a Histórikas, estuvo representada a través de la palabra de María Elena Gigliotti, quien dijo estar “emocionada por ver a tantas jóvenes presentes”, y añadió: “a cualquier edad uno se puede deconstruir a pesar de que tenemos una historia y una cultura atrás”.

También remarcaron el enfoque orientado terminar con las desigualdades que sufren las mujeres en el plano laboral y enfatizaron que “es una batalla cultural todo el tiempo”.

Consultadas sobre las críticas que reciben por parte de quienes no adhieren al feminismo, una de ellas contestó: “reconocer las violencias es durísimo, entonces es entendible cuando hay muchas mujeres que dicen ´no me representa´”; y “en el caso de los varones, no les pasa, -porque- no caminan por la calle con miedo, no son abusados o acosados, o por lo menos no en los mismos niveles de ser violados o asesinados como las mujeres”. “El compromiso es de todas las personas o esto no cambia más, que la mitad de la población mundial sea violentada sistemática y permanentemente nos tiene que hacer ruido… después el paso al feminismo es un extra”, concluyó.