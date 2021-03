ORGANIZAN OTRA JORNADA PARA LA DE DONACIÓN DE SANGRE

Compartir en...

La donación de sangre es una práctica necesaria para la comunidad sanitaria y para aquellos pacientes que requieren una transfusión. Ante el creciente problema en los hospitales por la falta de voluntarios, Lorena Ferrer y varias instituciones locales organizaron una jornada de donación de sangre.

Según explicó la propia Ferrer en conversación con ‘El Megáfono’, será el domingo 28 de marzo, desde las 10 hasta las 13 horas en la sede de Bragado Club. Habrá que pedir turno contactando al número 2342 403171. Además, se podrá inscribir en el registro de médula ósea para donar.

Vale mencionar la participación de profesionales del Hospital Posadas. En tanto, el personal del nosocomio municipal “San Luis” se encargará de la extracción de sangre. Esta jornada se repite luego de la última hecha en 2019 (durante el 2020 no se pudo llevar a cabo por la pandemia de Coronavirus).

“La idea es convocar mínimo 50 donantes, es una de las condiciones que nos pide el Hospital Posadas para viajar hasta nuestra ciudad”, mencionó Ferrer. Los requisitos para convertirse en donante es tener entre 18 y 65 años (para donar médula ósea hay que ser menor de 40), gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos, no haber estado enfermo durante los últimos siete días, no haber recibido transfusiones en el último año y otros términos a cumplir.

En cuanto a su salud, señaló que sigue con quimioterapias y a la espera de un donante de médula ósea. En este sentido, aseguró: “Se necesita mucha promoción y mucha tarea de este tipo para que la gente entienda que es ser donante de médula. Para que se animen, no es nada invasivo, no hay ninguna cirugía y no es doloroso. Es muy sencillo para el que dona y muy difícil para nosotros conseguir un compatible”.