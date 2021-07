Orlando Costa renunció a su vocalía en la UCR en señal de apoyo a Gustavo Benalal

Compartir en...

La renuncia de Gustavo Benalal como presidente del Comité local de la Unión Cívica Radical, no es la única señal de crisis que evidencia el partido centenario. Orlando Costa también presentó su dimisión a la vocalía, cosa que comunicó en una nota que envió al Comité. BRAGADO TV tuvo la posibilidad de acceder a dicho texto y también de dialogar con el ex Intendente. Dijo que su renuncia es una señal de solidaridad con Benalal ya que considera que fue engañado por Vicente Gatica, tal como le habría sucedido a él en 2017.

“Correligionarios: No estando en Bragado y habiéndome enterado de los sucesos que afectan a nuestro Partido motivando la renuncia de Gustavo Benalal como Presidente del mismo, acompaño su decisión presentando la mía por este medio en solidaridad y con convicción por lo anómalo de la situación de conformación de la lista de candidatos locales para las elecciones PASO y generales de este año.”, manifestó Orlando Costa en la nota de renuncia. También, agregó: “desconozco si la decisión de quienes participaron en esto va acompañada de alguna propuesta programática que beneficie a la comunidad como para darles una opinión de contenidos, pero sí puedo decirles que el procedimiento interrumpió un proceso de fortalecimiento que habían acordado todos los grupos internos con la presentación de una lista de unidad en ocasión de las últimas internas partidarias y en la que acepté integrarla como vocal a pedido del Presidente”.

Según indicó Costa en su texto, la situación generó “una nueva debilidad en la UCR de Bragado, a espaldas de sus afiliados y sin ninguna propuesta de cambio o mejora para un gobierno municipal que provoca muchas dudas por el ejercicio del poder, la forma de hacer política y los grandes déficits de su gestión”.

El ex Intendente manifestó no tener pretensiones de tomar protagonismo ante lo sucedido, ni tampoco de salir a emitir declaraciones públicas por motus propio. Sin embargo, explicó los motivos de su renuncia tras la consulta de este portal. Indicó que su presencia en la vocalía era simbólica ya que “no participé en reuniones ni en negociaciones electorales”, y que sólo había aceptado por un pedido de Benalal “por haber contribuido con un granito de arena a la construcción de una lista de unidad en marzo”. Frente a ello, añadió: “con la renuncia del Presidente por ser engañado por Vicente, lo mismo hizo conmigo en 2017, me solidaricé con él”.

Para Orlando, la situación “ratifica muchas de las cosas que he dicho: la intromisión de Vicente en la UCR utilizando los bienes públicos”. Consideró que “divide a la UCR en dos bordes, unos -que- están alineados con él para provechar lo que les da y otros no”. No obstante, concluyó: “no hay mal que dure cien años”.