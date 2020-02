OSCAR ARRIBALZAGA INICIÓ ACCIONES LEGALES CONTRA PAMI

Compartir en...

A raíz de un conflicto por falta de pago del alquiler y la intrusión en su propiedad ubicada en la calle Belgrano, Oscar Arribalzaga decidió iniciar acciones legales contra PAMI. Según le contó a Bragado TV, el contrato con la entidad estatal venció en 2018 y adeudan 18 meses.

“Lo que a mi me molesta y me extorsiona es que no me entregan la llave si yo no firmo un acta de entrega de llaves (en el que tendría que dejar en claro que no habrá deuda alguna)”, comentó Arribalzaga, haciendo referencia a la intención del PAMI en resolver la cuestión.

Desde 2018, cuando venció el contrato conseguido por licitación pública, la entidad estatal acumuló un total de 17 meses sin abonar lo correspondiente al alquiler porque, desde ese momento, fueron intrusos en su propiedad. Arribalzaga reclamó ante la justicia y en diciembre de 2019 le llegó un acta proveniente del PAMI que le ofrecía devolverle las llaves si firmaba el cancelar la deuda.

Ahora, de acuerdo con lo dicho por Arribalzaga, su representante legal avanzará por cuestiones de delito penal, pero no dio detalles de cómo se desarrollará su trabajo. “No puedo entrar en mi casa porque las llaves la tienen ellos, no puedo saber el estado en el que me lo dejaron y no puedo conocer cómo está mi propiedad en estos tres meses”, expresó.