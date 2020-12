OTRA VEZ VIRALIZAN AUDIOS CON NOTICIAS FALSAS: MARIO CORTE LOS DESCRIBIÓ COMO “PESCADO PODRIDO”

Compartir en...

Frente a la viralización de al menos tres audios con mensajes similares donde personas anónimas advertían sobre la existencia de entre 80 y 90 casos activos de Coronavirus (casi el triple de lo real) y alertaban sobre un supuesto ocultamiento de información; esta mañana BRAGADO TV se comunicó con el director del Hospital Municipal San Luis, Mario Corte, con la intención de hablar sobre el asunto. Negó que tales afirmaciones sean ciertas y remarcó que la situación epidemiológica veraz es la que se comunica cada día en los reportes.

“Yo no hablé con nadie”, manifestó el médico, lo cual desmiente al audio donde una persona asegura haber conversado con él. Sostuvo que ayer “no teníamos ningún internado en terapia, ni COVID ni no COVID –los audios decían lo contrario-, mientras que en la sala COVID había 3 pacientes internados”.

Otra información desmentida es la cantidad de casos activos. Dijo que ayer totalizaban 29, es decir muy lejos de 80 o 90.

Corte enfatizó en que “el informe oficial sale en el momento en que yo lo veo, y eso pasa todos los días”; dijo que él se hace cargo de todo lo que se comunica y que nunca se oculta información. “Lo otro es, lamentablemente, lo que yo le llamo pescado podrido de alguien que en forma anónima dice cualquier cosa”, sostuvo en relación a los audios.

“Acá nadie puede descartar que vaya a haber un rebrote, ni tampoco podemos decir cuándo pasará”, concluyó.