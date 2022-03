Pablo Abat habló sobre la escasez de combustible durante la cosecha gruesa

Este martes por la mañana, Diego San Román dialogó con el empresario Pablo Abat, propietario de una estación de servicio, para hablar acerca de la escasez de combustible durante la cosecha gruesa. “El 30% o el 35% viene producido de afuera, no se destila acá, entonces como ahora tenemos un precio internacional del petróleo a diferencia de hace un año cuando estaba en 60 o 70 dólares y ahora internacionalmente están el doble, así que con el conflicto de Rusia han disparado los precios internacionales”, explicó. A su vez, dijo que el problema surge porque se importa una cantidad muy grande de gasoil “y tienen que pagarlo a precio internacional y no les conviene venderlo acá, y no están trayendo y hay que arreglarse con lo que hay.”