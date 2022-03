Pablo Torello: “nosotros nos levantamos porque el Presidente abusó de su autoridad”

El diputado nacional Pablo Torello fue entrevistado por el periodista Marcelo Méndez con la intención de ahondar sobre su retirada de la Asamblea Legislativa mientras Alberto Fernández daba el discurso inaugural de sesiones. Dijo que “nos levantamos porque el Presidente abusó de su autoridad”, y además lo acusó de mentir.

Manifestó que desde un principio “sabíamos que probablemente iba a ver alguna parte en la que iba a hacer referencia al clásico ´ah, pero Macri´, pero lo tomábamos como parte del juego de que quieren justificar la inoperancia echándole la culpa a alguien que no está en el gobierno desde hace más de 24 meses”. Sin embargo, aclaró: “pasó una, pasaron dos y a la tercera no sólo agredía al ex presidente Mauricio Macri, sino que mentía y para nosotros es absolutamente intolerable”.

Según Torello, “lo que hacía es aprovecharse del sistema de la Asamblea donde solo habla el Presidente y nadie puede refutar”. Además, dijo que la investigación por la deuda tomada con el FMI forma parte de un “relato ridículo” ya que “los datos están en el Banco Central”. “Esos 44 mil millones de dólares fueron a pagar deuda que había tomado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de su marido”, agregó.

Dijo respetar la decisión de los diputados de Juntos por el Cambio que no se retiraron porque “nosotros somos una coalición absolutamente tolerante, no intolerante como el oficialismo que es todo verticalismo”. También indicó: “no me vengan con que somos antidemocráticos cuando la Señora que estaba a la izquierda del Presidente, no entregó la banda presidencial”.

Para Torello, “son un desastre” y así habría quedado plasmado en el discurso. Además, manifestó que “están dirimiendo cuestiones internas en una asamblea; -porque- si uno escucha el mensaje del Presidente, fue pedirle perdón a Cristina y decirle que va a hacer todo lo que ella quiere”.