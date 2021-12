Pablo Torello pidió a Katopodis la aceleración de las obras para la autovía 5

A pocas semanas del pedido realizado por el MID Chivilcoy para que se aceleren las obras de la autovía 5, el diputado Pablo Torello se hizo eco del asunto y transmitió el reclamo al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Pidió que la construcción entre Mercedes y Suipacha no demore más de un año y que rápidamente se continúe con los tramos siguientes, lo que incluye a Bragado.

El pedido fue realizado en el marco de la visita del Ministro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Primeramente Torello le solicitó la palabra al presidente de la comisión, Carlos Heller, y una vez autorizado se dirigió en forma directa a Katopodis: “la propuesta que queremos hacerle es una ampliación de esa licitación para que se haga en un año”, indicó el diputado bragadense tras manifestar que el actual texto de la licitación plantea un plazo de tres años para los 20 kilómetros que hay entre Mercedes – Suipacha.

Según Torello, “20 kilómetros es muy poco -enfatizó en que sólo implicaría un avance de 6 kilómetros por año-, sobre todo en una provincia que aporta más de 3 mil millones de dólares en concepto de exportación”. Sostuvo que “es prácticamente imposible andar por esa ruta porque es un peligro”, por lo que añadió: “el pedido es que eso se haga en un año y que pronto se pueda hacer Suipacha–Chivilcoy y Chivilcoy–Bragado, y después se siga con ruta segura hasta Pico”.

¿Cuál fue la respuesta de Katopodis? “Estuve en Bragado hace 20 días con el Intendente, que también no es de nuestro signo político; y está claro que esa obra es PPP (participación público-privada)… había quedado suspendida, -y- no se había hecho”. Explicó que “está en ese primer lote de obras PPP que se están licitando y por supuesto que seguramente se va achicar porque no necesitamos 3 años para hacer 20 kilómetros”.

El Ministro prometió también que “todas las obras de PPP que estaba delineadas y priorizadas se van a ejecutar y licitar”, lo que supone que contempla al trayecto hasta Bragado.