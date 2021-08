Pablo Torello se refirió a la fotografía por el cumpleaños de Elisa Carrió

Días atrás se desató una polémica debido a que se publicaron varias fotos, e incluso videos, por el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, el cuál tuvo lugar durante el mes de julio del año pasado cuando regían una serie de medidas restrictivas debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, sin embargo, desde ese mismo sector emitieron una denuncia contra Elisa Carrió por otras fotografías en donde se la ve festejando su cumpleaños acompañada de varias personas, entre ellas, el diputado nacional Pablo Torello.

Este martes por la mañana, Torello dialogó con ‘El Megáfono’ y brindó su punto de vista frente a esa situación. “Una cosa era una cosa pública que se supo todo el tiempo, que nunca se escondió ni nada por el estilo, como fue el cumpleaños de Lilita Carrió, en un momento que había DISPO (distanciamiento), no había ASPO (aislamiento)”, explicó.

Lo que argumentó el Diputado Nacional es que en su momento, cuando tuvo lugar el festejo de Carrió, se dio en un marco en el que estaban permitidas las reuniones sociales a diferencia de lo acontecido en el mes de julio. También, dijo que el cumpleaños de Carrió se desarrolló al aire libre, aunque reconoció que no se respetó el distanciamiento, al menos, para sacarse una de las fotografías publicadas.

“Me vienen a cuestionar a mí si había distanciamiento o no cuando el Presidente no solamente lo ocultó, sino que cuando lo descubrieron mintió, y después de mentir le echó la culpa a la mujer, y ahora sigue diciendo que no es un delito porque no se murió nadie entonces cuando hay un intento de asesinato como no lo mataste no importa”, comentó.

En base a la denuncia, Torello contó que en caso de tener que cumplir con alguna sanción debido al festejo, lo hará, pero insistió en que no le parece comparable una reunión que se desarrolló en diciembre, a lo sucedido en julio en la Quinta de Olivos.