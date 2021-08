Paloma Angione repasó su joven carrera en “El Conversatorio”

Este jueves, se emitió en la pantalla de ‘Bragado TV’ un nuevo programa de “Conversatorio”, el espacio de diálogo y reflexión conducido por Marita Gelitti. En esta oportunidad, la entrevistada fue la joven Paloma Angione, una artista bragadense que ha dejado una huella de actuaciones y participaciones en programas televisivos y certámenes nacionales, a pesar de su corta edad.

“Empecé a estudiar a los 9, iba a canto en grupo y no me acuerdo si fue a los 11 o a los 12 que empecé con Jorge Mónaco, ya particular, y ahí empezamos a trabajar bien cada canción, cada tema, más profesional”, explicó la joven cantante.

“Lo que más me gusta cantar es el tango. En realidad me gusta cantar todo porque si me junto con mis amigos agarro la guitarra y arrancamos con canciones modernas, pero profesionalmente el tango”, agregó Paloma.

La cantante también repasó sus actuaciones en los distintos certámenes y programas de televisión nacional en los que ha participado, pero por sobre todo, subrayó la importancia de las redes sociales en su carrera, ya que gracias a ella ha llegado a interactuar con artistas e influencers de mucho renombre.