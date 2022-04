PAMI inició campaña de vacunación antigripal sin vacunas 

Daniela Monzón, en una charla en El Megáfono con Nicolás Lancelotte dijo que generalmente desde PAMI siempre se anunciaba la campaña de vacunación antigripal y que los jubilados se acercaran a la farmacia de su confianza para vacunarse, sin turno previo y solo con el carnet, para el caso de los mayores de 65 años y en el caso de los menores de 65, debían hacerlo con la orden del médico y el carnet. Las campañas normalmente venían de esta manera, a excepción en tiempo de pandemia.



Indicó que muchos afiliados del PAMI desde el pasado día viernes comenzaron a recibir mensajes sobre estas vacunas.

«La realidad es que nosotros no tenemos vacunas y en esto hay que decir que PAMI está iniciando una campaña de vacunas, sin vacunas y es bastante extraño esto que está pasando.



«Nunca nos ha pasado esta situación en los últimos años, en general PAMI anuncia y cumple…».

Daniela expresó que Bragado tiene alrededor de 9 mil afiliados al PAMI y en Bragado son cuatro las farmacias que vacunan: Farmacia Sindical, Farmacia Arce, Farmacia Bragagnolo y Farmacia Monzón.



Dijo que el día 5 de abril PAMI asignaba 20 vacunas para Bragado y el 11 de abril 40 vacunas, «pero estas 60 vacunas nunca llegaron…», que multiplicado por las cuatro farmacias serían 240 vacunas para nueve mil afiliados…».



La vacuna particular, pagando, hoy no está al alcance de un jubilado, la vacuna particular tiene un valor de 4 mil pesos. Presentando la receta, el valor disminuye bastante y tiene un costo de 730 pesos.



Dijo Daniela que las vacunas son diferentes, las que manda PAMI son de tres cepas y las particulares son de 4 cepas…

Daniela dijo que lamentablemente la oficina de PAMI local nunca le da una solución a los afiliados y lo único que dicen es que se dirijan a las farmacias...