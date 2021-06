‘Pancho’ Bracco sobre su futuro en el TC Mouras: “Dejar de correr por ahora no está en mi cabeza”

Compartir en...

Eduardo ‘Pancho’ Bracco, reconocido piloto bragadense, fue reconocido el fin de semana por la ACTC debido a que en la fecha 8 del TC Pista Mouras disputó su carrera número 100, pero además de eso y a pesar de los contratiempos, pudo disputar una muy buena carrera y llegó en séptimo lugar.

“No me di cuenta, pasaron muy rápido y son 100 carreras con un gran desgaste físico, económico, y embarcar a toda la familia en esta locura en esta pasión en la que prácticamente uno solo la goza”, comentó Bracco en diálogo con Enrique Giannino.

El piloto además dijo que la última fecha fue atípica, ya que se le rompió el motor y además largó en última posición, pero a pesar de ello terminó clasificando en séptimo lugar y tuvo el mejor Dodge de la fecha.

“Me he divertido mucho, me he amargado mucho, he adquirido bastante experiencia y nos falta eso que sería para coronar la frutilla del postre que es poder ganar una carrera”, añadió el piloto con alegría, a la vez que aseguraba que a pesar de los malos momentos “dejar de correr por ahora no está en mi cabeza.”