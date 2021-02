PARA CORINA DELETTIERES LA REMODELACIÓN DEL ANFITEATRO ES UNA “DESTRUCCIÓN”

Compartir en...

La ex directora de Prensa y Cultura de la Municipalidad de Bragado, Corina Delettieres, quien ejerció dichos cargos durante la gestión del ex intendente Aldo San Pedro, publicó una carta de opinión en donde expresa su descontento contra la reforma del escenario “Espacio Joven”, el cuál toma lugar en donde anteriormente se estaba construyendo el anfiteatro.

Delettieres apuntó, entre otros, al intendente Vicente Gatica por “no saber explicar” el motivo por el cuál se llevó adelante esa “destrucción”. Además, en una parte de su nota compara la situación del escenario con la del Teatro Constantino, cuando en un punto estuvo a punto de ser demolido por el riesgo que su estructura generaba a sus alrededores, pero sin embargo, se decidió remodelarlo: “Lo importante era salvar, proteger, NO DEMOLER LA HISTORIA”, escribió.

NO HAY ANTECEDENTES DE UN GOBIERNO TAN DESTRUCTOR

La historia de Bragado nos presenta muchas cosas gratas y no tanto para poder ser analizadas socialmente. Tenemos acciones, hechos y realidades de un tiempo ya pasado que merecen ser contadas… sin embargo, de destrucciones por parte del estado, no hay registro, al menos en lo que corresponde a Obras Públicas.

Qué sucede con los recursos invertidos que son de la ciudadanía?, ¿Quién demuestra que la obra era un error técnico y no que es demolida por un capricho político? ¿cómo ven la situación los actores de la comunidad, que alguna vez, elevaron sus voces por cuestiones que creyeron eran inconvenientes?

Se puede hacer camino al andar…mejorar, replantear…modificar. Es así en los órdenes de la vida misma, pero: ¿destruir se puede ?.

Un gobierno puede destruir, mandar topadoras y bajar obras…pero DEBE EXPLICAR POR QUÉ: algo que este intendente no sabe hacer.

LA HISTORIA MUESTRA QUE NO SIEMPRE FUE IGUAL

PLAZA MALVINAS

Recuerdo y comparto con ustedes una situación muy puntual. Una mañana fría de abril cuando corrían los años 2008/2009 y en el despacho del entonces intendente San Pedro, se recibe la noticia de que algunos concejales opositores hablaban por los medios señalando que el entonces secretario de Obras públicas, estaba demoliendo con topadoras la plaza Islas Malvinas, ubicada frente al Cementerio local. La situación se hace muy presente en mí por estos días. Nada más lejos de la realidad, aunque en aquella mañana, parecía que un grupo vandálico había invadido el espacio verde, al decir por aquellas declaraciones.

Sé que el entonces intendente no sólo se presentó en el lugar, sino que junto al funcionario mostró a la opinión pública lo que se hacía. Sólo una parte pequeña se modificó, para dar lugar a la remodelación y construcción de un memorial, que represente el homenaje de los bragadenses a los ex combatientes en las islas. Pero hubo demostración y explicación por parte del gobierno…y por supuesto, no hubo demolición de nada.

EL CAÑON DE LA EX PLAZA DE LA ARMADA

En otra oportunidad hubo una situación similar y gran alarma sobre qué pasaría con el cañón ubicado en la ex Plaza de la Armada. un símbolo que algunos objetan como así también su presencia en el lugar. Hubo infinidad de conjeturas…todas equívocas, ya que cuando hay un “estado presente” las explicaciones se dan y los hechos quedan a la vista de todos.

MONOLITO A CABEZAS

Cuando se decidió la modificación, refacción e intervenciones de embellecimiento y mejoras en el Parque San Martín, algunos periodistas, (motivados quizás por cuestiones partidarias), manifestaron como “atropello” la desaparición de un “mojón/monolito” que habíamos solicitado levantar, (muchos entre los que me incluyo), en memoria del fotógrafo asesinado. Es real que al sacarse el mojón, se reubicó, replanteó y resignificó en grande el homenaje a José Luis Cabezas; hoy en el Parque San Martín yace otro de los memoriales construído en la anterior gestión de gobierno.

No he escuchado a ningún comunicador hacer similitudes ante lo que sucede ahora…¿será porque no es lo mismo?, por supuesto, claramente no es lo mismo.

EL CRISTO DEL ACCESO

Similares situaciones se vivieron cuando , por decisión de vialidad, debió quitarse el Cristo que siempre se encontró en la entrada a Bragado por acceso Elizondo. He oído historias varias y descabelladas…lo concreto es que nada se destruyó, sino que el Cristo debió reubicarse por cuestiones ajenas a la decisión de una sóla persona. El Cristo se encuentra frente a la rotonda que hoy tiene Bragado en su ingreso por ese sector.

EL CONSTANTINO

Esta historia la conocemos todos porque hace muchos años en esta ciudad, el ícono cultural que tenemos “el teatro Constantino”, estuvo a punto de ser demolido. Y ahí estuvieron los vecinos, y el Estado, para salvarlo y recuperarlo…incluso sabiendo que parte de su estructura podía generar riesgos a sitios cercanos. Obviamente, lo importante era salvar, proteger, NO DEMOLER LA HISTORIA.

En todas y cada una de esas oportunidades en las que cercanamente pude saber lo que ocurrió, escuché hablar de : Fondos de todos, decisiones inconsultas, atropello del estado, y falta de planificación (entre otras tantas cosas). Sin embargo, cuenta la historia que siempre se explicó, que nada desapareció, y que ese era un estado que modificó, construyó, planificó y concretó… sin atropellar nada.

Hoy, la realidad muestra otra cara, con otro estado. Vicente Gatica no explica ; sus acciones hablan por él. Destrucción. Demolición.

Pero, la reacción que se busca es tapar “debilidades políticas e inacción de gobierno” con topadoras en el acceso a Bragado.

Ojalá la historia muestre que en ese lugar, donde hoy se demuele caprichosamente lo que otros hicieron, se levante algo “que valga la pena el doble gasto”. Ojalá en ese sitio se determine un lugar de concordia, construcción colectiva y disfrute social. Ojalá alguna vez el secretario de Obras Públicas que más anuncios de obras “NO CONCRETADAS” realizó, diga la verdad, y podamos ver que algo está de pie.

Nada sucede casualmente. Nadie se levanta una mañana de martes, para empezar a demoler un proyecto que otro tuvo, y no pudo terminar. Las acciones se planifican en el estado. Es probable entonces que aquí, haya sucedido otra cosa.

Por estas horas las imágenes que quedan en la retina de quienes vivimos en Bragado, es la decisión del intendente Gatica de mandar topadoras a destruir el anfiteatro que proyectara su antecesor…¿cuándo? el día después de haber pasado horas difíciles debido a una posible interpelación.

Reflexión final: Creo firmemente que las obras de la gestión del ex intendente Aldo San Pedro, con sus errores y aciertos, no son tapadas por los ladrillos rotos y el polvo que se generó en la mañana del 9 de febrero del 2021. Pensar eso sería creer que los hombres y las mujeres que hacen historia y construyen a su paso una realidad mejor para la gente, son condenados al olvido. Yo, particularmente, creo todo lo contrario.

Considero que los “Hechos concretos” no se borran de la memoria colectiva de los pueblos, aunque algunos dirigentes intenten organizar un desfile de topadoras en pleno carnaval pandémico.

María Corina Delettieres