Pehuajó: sustrajeron el auto del Intendente Municipal

Varios medios de la vecina ciudad de Pehuajó informaron que durante las últimas horas de la jornada del lunes se produjo un llamativo robo, ya que desconocidos le sustrajeron el auto al intendente municipal, Pablo Zurro.

El hecho se produjo entre las 21 y las 22 horas. Según trascendió, Zurro tendría su vehículo particular, un Peugeot 308, estacionado en su domicilio particular. Las autoridades policiales se contactaron rápidamente con las ciudades de la región para dar el alerta sobre el caso.

Sin embargo, ‘Radio Mágica Pehuajó’ se contacto con el intendente Zurro tras el robo y el jefe comunal aseguró que no se trataría de un robo, si no de algo más. “No hay robos en Pehuajó, esto es otra cosa”, respondió Zurro.